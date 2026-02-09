search
09.02.2026 23:44

Παπαστεργίου: Στο τραπέζι απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 15 – Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προστασία ανηλίκων

09.02.2026 23:44
social_media_kids

Την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης για την προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρήσης των κοινωνικών δικτύων υπογράμμισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ανοίγοντας ξεκάθαρα τη συζήτηση για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, σημείωσε ότι τα μέτρα είναι πλέον αναπόφευκτα, καθώς «όλοι καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά μας κινδυνεύουν». Όπως τόνισε, η εικόνα μιας γενιάς που επικοινωνεί σχεδόν αποκλειστικά μέσω εικονιδίων και σύντομων αντιδράσεων δεν μπορεί να αποτελεί αποδεκτό πρότυπο για το μέλλον. Οι απαγορεύσεις ή οι ηλικιακοί περιορισμοί, όπως είπε, βρίσκονται ήδη στο τραπέζι των συζητήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής στάσης, αποκαλύπτοντας ότι η Ελλάδα κινείται από κοινού με τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Δανία, ώστε η νομοθετική παρέμβαση να μην είναι αποσπασματική αλλά ενιαία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Καλό είναι να κινηθούμε όλοι μαζί συντεταγμένα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι κάθε κράτος μπορεί να δράσει εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις κρίσιμες παραμέτρους που πρέπει να προηγηθούν της νομοθέτησης, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών, το ακριβές ηλικιακό όριο και οι πλατφόρμες που θα υπαχθούν στους περιορισμούς. Τόνισε, μάλιστα, ότι η όποια ρύθμιση πρέπει να είναι εφαρμόσιμη και νομικά ανθεκτική. Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως οι πλατφόρμες που βασίζονται σε εθιστικούς αλγόριθμους και αδιάκοπη ροή περιεχομένου, ενώ δεν απέκλεισε και αυστηρότερη αντιμετώπιση του gaming.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, η Ελλάδα διαθέτει ήδη σημαντικό πλεονέκτημα μέσω του εθνικού συστήματος επαλήθευσης ηλικίας και του Kids Wallet, που μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ανήλικοι δεν θα μπορούν εύκολα να παρακάμψουν τους περιορισμούς. Βάσει του κυβερνητικού σχεδίου, προβλέπεται καθολική απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και αυστηροί περιορισμοί για τους ανηλίκους έως 18, όπως μπλοκάρισμα μηνυμάτων από αγνώστους και απαγόρευση χρήσης κατά τις νυχτερινές ώρες.

