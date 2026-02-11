ΣΦΕΕ: «Χωρίς τη συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας, το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ θα μετατρεπόταν από πλεόνασμα σε έλλειμμα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαίων ηγετών και των συζητήσεων για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα πρέπει να βρίσκεται φαρμακευτικός κλάδος της Ευρώπης ο οποίος αποτελεί σήμερα, το βασικό μοχλό της βιομηχανικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) στην ΕΕ, με ετήσιες επενδύσεις €55 δις και εξαγωγές που ανέρχονται σε €320 δις ευρώ. Τα παραπάνω αναφέρει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με αφορμή τη συνάντηση των Ευρωπαίων Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στο Βέλγιο, για να συζητήσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.
Σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ, ο κλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεισφέροντα στο εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ, υπερβαίνοντας κατά σχεδόν 30% τη συνδυασμένη συμβολή των λοιπών κλάδων. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται από πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη της βιομηχανικής Ε&Α καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τον κλάδο της υγείας.
Παρά τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, ο φαρμακευτικός κλάδος βρίσκεται σε θέση να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, ανθεκτικής και υγιούς Ευρώπης. Δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ παράλληλα θωρακίζει την Ευρώπη απέναντι σε παγκόσμιες απειλές και συστημικές προκλήσεις δημόσιας υγείας, προσθέτει ο ΣΦΕΕ.
«Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Ευρώπη έχει απωλέσει το 25% του παγκόσμιου μεριδίου επενδύσεων σε σχέση με άλλες περιοχές. Οι δαπάνες Ε&Α στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,4% ετησίως μεταξύ 2010 και 2022, στις ΗΠΑ η αύξηση ήταν 5,5% και στην Κίνα 20,7%».
Σύμφωνα με το ΣΦΕΕ οι ηγέτες της ΕΕ μπορούν να αντιστρέψουν τις τάσεις των τελευταίων δεκαετιών και να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη αποτελεί τόπο πρώτης επιλογής για επενδύσεις στη φαρμακευτική καινοτομία, στις δεξιότητες και στις θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΦΕΕ αναδεικνύει τις δέκα δράσεις που έχει παρουσιάσει η EFPIA,(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων) με στόχο, τη διαμόρφωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος για την ενίσχυση ενός στρατηγικού και ανταγωνιστικού τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Οι δέκα δράσεις για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα είναι:
Η Γενική Διευθύντρια της EFPIA, Nathalie Moll δήλωσε:
«Όταν Ευρωπαίοι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων συναντηθούν με ηγέτες της βιομηχανίας στην Αμβέρσα αυτή την εβδομάδα, θα ακούσουν ότι πρόκειται για μια στιγμή «τώρα ή ποτέ» για την Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιομηχανική της βάση, να μειώσει την έκθεση σε εξωτερικές εξαρτήσεις και να εγγυηθεί τη συνεχή πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες.
Η συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας στο εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ είναι καθοριστική και κρίσιμη για το οικονομικό της μέλλον. Ωστόσο, η στρατηγική σημασία του κλάδου συχνά υποεκτιμάται. Απαιτείται άμεση δράση, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο κλάδος ως βασικός πυλώνας του μελλοντικού της οικονομικού μοντέλου.».
