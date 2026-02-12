Μπέττυ Μαγγίρα για τον ελληνικό ημιτελικό της Eurovision – «Δεν μπορούν να είναι όλοι πάντα ευχαριστημένοι» (Video)

Στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision στο πλαίσιο του «Sing For Greece» απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα, αναφέροντας ότι κατά τη γνώμη της, υπήρξε ευχάριστο κλίμα και προσεγμένο οπτικό αποτέλεσμα.

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ημιτελικός με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά και την Μπέττυ Μαγγίρα.

Μιλώντας στο «Happy Day», η παρουσιάστρια έδωσε την απάντησή της σε ορισμένα σχόλια στα social media που ανέφεραν ότι η διοργάνωση ήταν λιτή.

«Τι να κάνουμε; Δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εγώ νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά, και μια χαρά ήταν το σκηνικό, και είχε και θέαμα, είχε και χιούμορ. Θεωρώ ότι τα είχε όλα» τόνισε.

Ο Α’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε, με τους πρώτους επτά φιναλίστ να παίρνουν το εισιτήριο για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Οι 14 συμμετέχοντες ανέβηκαν στη σκηνή διεκδικώντας τη στήριξη του κοινού.

Την πρόκριση, ωστόσο, εξασφάλισαν οι Rosanna Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Αkylas (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I).

