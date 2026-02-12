Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η τελευταία ανάρτησή του και ο φόρος τιμής από τους φίλους του

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, του πρωταγωνιστή του Dawson΄s Creek, σε ηλικία μόλις 48 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός στην τελευταία του ανάρτηση πριν από δύο εβδομάδες, μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για δύο από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, την 12χρονη κόρη του και τον πατέρα του.

Με αφορμή τα γενέθλιά τους, τα οποία συμπίπτουν ημερολογιακά, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Dawson’s Creek» που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, είχε συνοδεύσει την ανάρτησή του στο Instagram με δύο τρυφερά στιγμιότυπα. Στο πρώτο φαίνεται ο ίδιος αγκαλιά με την κόρη του, ενώ στο δεύτερο η μικρή Annabel ποζάρει με τον παππού της, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

«Ο πατέρας μου και η κόρη μου έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Στην αρχή, νόμιζα ότι αυτό ήταν το μόνο που είχαν κοινό – μου φαινόταν τόσο διαφορετικοί», είχε γράψει ο ηθοποιός στη λεζάντα.

«Αλλά καθώς οι δυο σας εξελιχθήκατε και αφήσατε να φανεί περισσότερο ο χαρακτήρας σας, μπορώ να αναγνωρίσω την ίδια ανοιχτή, ζεστή, στοργική και ευγενική καρδιά. Βλέπω τη φροντίδα και την αφοσίωση που δείχνετε σε όσους αγαπάτε περισσότερο», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Σε αυτόν τον τρελό κόσμο, είναι θαύμα για μένα που καταφέρατε να μείνετε τόσο ανοιχτοί, τόσο τρυφεροί και τόσο πραγματικά καλοί. Είστε θαυμάσιοι…. και είμαι απίστευτα ευγνώμων που σας έχω στη ζωή μου. Ο κόσμος είναι καλύτερος επειδή εσείς οι δύο είστε σε αυτόν. Χρόνια πολλά, παιδιά. Σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Η είδηση του θανάτου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έχει προκαλέσει ένα κύμα συγκίνησης με θαυμαστές και συναδέλφους από τη βιομηχανία του θεάματος να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα αγάπης και σεβασμού στη μνήμη του.

«Η καρδιά μου ραγίζει για την πανέμορφη οικογένειά σου. Αν και η παρακαταθήκη του Τζέιμς θα παραμείνει για πάντα ζωντανή, η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη -όχι μόνο για τους δικούς του ανθρώπους, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», έγραψε η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η Κέιτι Χολμς απέτισε φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή της στο «Dawson’s Creek», αναπολώντας τις στιγμές που μοιράστηκαν. Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα που έφερε στο φως μέσω ανάρτησης στο Instagram, η Χολμς έγραψε μεταξύ άλλων:

«Τζέιμς, σε ευχαριστώ. Το να μοιράζομαι τον χώρο με τη φαντασία σου ήταν ιερό -να αναπνέουμε τον ίδιο αέρα στη γη της δημιουργίας και να εμπιστευόμαστε ότι οι καρδιές μας ήταν ασφαλείς στην έκφρασή τους. Αυτές είναι μερικές από τις αναμνήσεις, μαζί με γέλια, συζητήσεις για τη ζωή, τραγούδια του Τζέιμς Τέιλορ — περιπέτειες μιας μοναδικής νιότης».

Η ηθοποιός συνέχισε περιγράφοντας τον αγαπημένο της φίλο ως έναν άνθρωπο με «γενναιότητα, συμπόνια, ανιδιοτέλεια και δύναμη».

«Ήταν το ταξίδι ενός ήρωα. Θρηνώ αυτή την απώλεια με την καρδιά μου να βιώνει την πραγματικότητα της απουσίας του, αλλά και με βαθιά ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμα που άφησε σε αυτήν», συμπλήρωσε.

Η σχεδιάστρια Έριν Φέδερστον μέσα από μια σειρά από στιγμιότυπα, ανάμεσα στα οποία και μία εικόνα που του κρατά το χέρι, αποχαιρέτησε σε ανάρτησή της στο Instagram τον «καλύτερό της φίλο», σύμφωνα με το People.

«Το κενό που αφήνεις πίσω σου είναι δυσαναπλήρωτο αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να περιβάλλουμε την όμορφη οικογένειά σου με αγάπη. Θα συνεχίσουμε να χορεύουμε προς τιμήν σου, γιατί εσύ πάντα γνώριζες τη σημασία της χαράς. Σε αγαπάμε για πάντα», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.

Συντετριμμένος από την απώλεια, ο Αμερικανός ηθοποιός και παρουσιαστής Αλφόνσο Ριμπέιρο, σε ανάρτησή του στο Instagram, περιέγραψε τον αγώνα του ηθοποιού ως μια «φρικτή διαδρομή» και μια συναισθηματική δοκιμασία με συνεχείς εξάρσεις και υφέσεις.

«Βρεθήκαμε σε ένα διαρκές τρενάκι συναισθημάτων, από την ελπίδα της νίκης, στην απόλυτη συντριβή της υποτροπής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ριμπέιρο τόνισε τη βαθιά επιρροή που είχε ο Βαν Ντερ Μπικ στη ζωή του, χαρακτηρίζοντάς τον «αληθινό φίλο, αδελφό και οδηγό ζωής», ενώ δεσμεύτηκε ότι θα παραμείνει στο πλευρό της οικογένειας.

«Σ’ αγαπώ Τζέιμς και ξέρω πως πλέον έχω έναν φύλακα άγγελο να με προσέχει», έγραψε επίσης, προσθέτοντας ότι είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τον φίλο του το περασμένο Σαββατοκύριακο, μια στιγμή που «θα μείνει χαραγμένη μέσα μου για πάντα».

