Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο σταρ του Dawson’s Creek, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην αμερικανική εφηβική δραματική σειρά Dawson’s Creek, πέθανε σε ηλικία 48 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του εντέρου.

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ πέθανε ειρηνικά σήμερα το πρωί», αναφέρει μια ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έζησες τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και χάρη».

Ο σταρ διαγνώστηκε με την ασθένεια στο δεύτερο μισό του 2023, αλλά αποκάλυψε την είδηση ​​μόλις τον Νοέμβριο του 2024.

Ο πατέρας έξι παιδιών πρωταγωνίστησε σε πολλές δημοφιλείς σειρές και ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών Dawson’s Creek και Varsity Blues.

Σε μια συνέντευξη στο Business Insider, αποκάλυψε ότι άρχισε να βιώνει αλλαγές στις κενώσεις του εντέρου του, ένα κοινό σύμπτωμα του καρκίνου του εντέρου. Σταμάτησε να πίνει καφέ για να δει αν αυτό θα βοηθούσε πριν κάνει μια εξέταση ελέγχου.

Αυτό αποκάλυψε ότι είχε το τρίτο στάδιο της νόσου, πράγμα που σήμαινε ότι είχε εξαπλωθεί σε κοντινούς λεμφαδένες.

Ο ηθοποιός είπε ότι το «χειρότερο σημείο» της θεραπείας του ήταν η αίσθηση ότι έχανε βασικά μέρη της ταυτότητάς του.

«Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που αγαπώ, και που συνήθιζα να ορίζω τον εαυτό μου ως – πατέρα, πάροχο, σύζυγο – όλα αυτά αφαιρέθηκαν ή τουλάχιστον σταμάτησαν», είπε. «Έπρεπε να κάθομαι εκεί και να λέω, “Λοιπόν, τι είμαι;” Και ήταν, “Είμαι ακόμα άξιος αγάπης”».

Μετά τη δική του διάγνωση, ο Βαν Ντερ Μπικ αφιέρωσε χρόνο για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τον έλεγχο.

«Έχω μάθει πολλά», είπε στο Business Insider. «Αν μπορώ να σώσω κάποιον από το να περάσει από αυτό, αυτό είναι μαγεία».

Ο Βαν Ντερ Μπικ ήταν ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα στην τηλεόραση τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, υποδυόμενος τον Ντόσον Λίρι στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Dawson’s Creek, η οποία προβλήθηκε από το 1998 έως το 2003.

Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Varsity Blues του 1999.

Έπαιξε επίσης μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του στην τηλεοπτική σειρά Don’t Trust the B—- στο Apartment 23, και εμφανίστηκε στην 28η αμερικανική σεζόν του Dancing with the Stars.

Νωρίτερα φέτος, πρωταγωνίστησε ως guest στην κωμωδία του Prime Video για το κολέγιο, Overcompensating.

Ο Βαν Ντερ Μπικ έκανε μια απροσδόκητη εικονική εμφάνιση σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση επανένωσης του Dawson’s Creek στις 22 Σεπτεμβρίου, έχοντας αναγκαστεί να αποχωρήσει από τη ζωντανή εκδήλωση λόγω ίωσης.

Στην επανένωση συμμετείχαν καλλιτέχνες όπως η Μισέλ Γουίλιαμς, η Κέιτι Χολμς, ο Τζόσουα Τζάκσον και η Μπιζού Φίλιπς, οι οποίοι ερμήνευσαν ζωντανά το πιλοτικό επεισόδιο της σειράς από το 1998, μαζί με τον Λιν Μανουέλ Μιράντα, ο οποίος αντικατέστησε τον Βαν Ντερ Μπικ.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό F Cancer και ήταν επίσης φόρος τιμής στον συνάδελφό τους τους στο καστ.

Διαβάστε επίσης:

Στην Κοπακαμπάνα η Σακίρα τον Μάιο για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία

Η αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ, Μέλανι Χάμρικ, δέχτηκε επίθεση έξω από κλαμπ του Λονδίνου: «Σοκαρισμένη, λυπημένη και συντετριμμένη»

Συνελήφθη o σταρ του «Doctor Who», Νοέλ Κλαρκ, για απόπειρα βιασμού