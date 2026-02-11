search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 20:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 19:05

Η αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ, Μέλανι Χάμρικ, δέχτηκε επίθεση έξω από κλαμπ του Λονδίνου: «Σοκαρισμένη, λυπημένη και συντετριμμένη»

11.02.2026 19:05
Jagger Hamnick

Η αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ, Μέλανι Χάμρικ, δήλωσε ότι δέχθηκε «επίθεση» έξω από ένα πολυτελές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Λονδίνο, λέγοντας ότι το περιστατικό την άφησε «σοκαρισμένη, λυπημένη και πληγωμένη».

Η 38χρονη Χάμρικ, που είναι 44 χρόνια νεότερη από τον ροκ σταρ, αποκάλυψε στο Instagram αργά την Τρίτη ότι «την άρπαξαν… από πίσω» έξω από το ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στην πολυτελή γειτονιά Μέιφερ του Λονδίνου.

«Είναι απίστευτα δύσκολο να το μοιραστώ αυτό – αλλά δέχτηκα σωματική επίθεση», είπε η πρώην επαγγελματίας μπαλαρίνα σε μια ιστορία στο Instagram, την οποία έκτοτε διέγραψε.

«Είμαι τόσο ευγνώμων στους φίλους μου που με προστάτευσαν», πρόσθεσε.

«Δύο άνθρωποι με άρπαξαν από πίσω και ευχαριστώ τον Θεό για τους καλούς ανθρώπους που παρενέβησαν για να με βοηθήσουν», συνέχισε.

«Είμαι συγκλονισμένη, λυπημένη και συντετριμμένη που οι άνθρωποι μπορούν να φέρονται ο ένας στον άλλον με αυτόν τον τρόπο».

Η επίθεση φαινόταν να είναι μια απόπειρα ληστείας, ανέφερε η Sun.

Η Χάμρικ αποκάλυψε μόλις πέρυσι ότι αυτή και ο ροκ σταρ των Rolling Stones, Τζάγκερ, ήταν αρραβωνιασμένοι εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Τζάγκερ, 82 ετών, γνώρισε την Χάμρικ τον Φεβρουάριο του 2014 σε μια συναυλία των Rolling Stones στο Τόκιο. Η Χάμρικ, η οποία ήταν 26 ετών τότε, πήρε εισιτήρια για τη συναυλία ως χορεύτρια του American Ballet Theater.

Τον επόμενο μήνα, η σύντροφος του Τζάγκερ, η σχεδιάστρια μόδας Λ’Ρεν Σκοτ, με την οποία ήταν μαζί για 13 χρόνια, αυτοκτόνησε. Ο Τζάγκερ άρχισε να βγαίνει με τη Χάμρικ εκείνο το καλοκαίρι.

Υποδέχτηκαν το όγδοο παιδί του Τζάγκερ, τον Ντεβερό, δύο χρόνια αργότερα, το 2016.

Η Χάμρικ αποσύρθηκε από το American Ballet Theater το 2019 και έκτοτε ξεκίνησε μια καριέρα ως ερωτική μυθιστοριογράφος.

Αυτή, ο Τζάγκερ και ο Ντεβερό περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στη Γαλλία, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Η Χάμρικ είπε ότι δεν την ενοχλεί η διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό της.

«Όλοι έχουν τη γνώμη τους», είπε στους Sunday Times πέρυσι. «Αν σκέφτεσαι τις απόψεις των άλλων, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι στη ζωή, θα έχεις ένα πρόβλημα και θα το αναλύσεις».

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη o σταρ του «Doctor Who», Νοέλ Κλαρκ, για απόπειρα βιασμού

Ανησυχία για τον Billy Joel μετά την επιστροφή του στη σκηνή – «Πιέζει τον εαυτό του περισσότερο από όσο επιτρέπει η υγεία του» (Video)

Νίκος Σεργιανόπουλος: Θρίλερ με τη διαθήκη του ετεροθαλούς αδερφού του – Κρίθηκε πλαστή (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panathinaikos-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

shakira sinaylia 88- new
LIFESTYLE

Στην Κοπακαμπάνα η Σακίρα τον Μάιο για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει στα ευρωομόλογα ο Μακρόν: Η μετατροπή της Ευρώπης σε «ανεξάρτητη δύναμη» η λύση απέναντι στις «οικονομικές απειλές» Κίνας και ΗΠΑ

olympics-flag-condom
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 9.700 προφυλακτικά στους αθλητές – «Θα σας δώσουμε και άλλα, αν τελειώσουν»

Untitled-design-1-3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου για 2η σερί χρονιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 20:22
panathinaikos-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

shakira sinaylia 88- new
LIFESTYLE

Στην Κοπακαμπάνα η Σακίρα τον Μάιο για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει στα ευρωομόλογα ο Μακρόν: Η μετατροπή της Ευρώπης σε «ανεξάρτητη δύναμη» η λύση απέναντι στις «οικονομικές απειλές» Κίνας και ΗΠΑ

1 / 3