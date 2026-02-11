Η αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ, Μέλανι Χάμρικ, δέχτηκε επίθεση έξω από κλαμπ του Λονδίνου: «Σοκαρισμένη, λυπημένη και συντετριμμένη»

Η αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ, Μέλανι Χάμρικ, δήλωσε ότι δέχθηκε «επίθεση» έξω από ένα πολυτελές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Λονδίνο, λέγοντας ότι το περιστατικό την άφησε «σοκαρισμένη, λυπημένη και πληγωμένη».

Η 38χρονη Χάμρικ, που είναι 44 χρόνια νεότερη από τον ροκ σταρ, αποκάλυψε στο Instagram αργά την Τρίτη ότι «την άρπαξαν… από πίσω» έξω από το ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στην πολυτελή γειτονιά Μέιφερ του Λονδίνου.

«Είναι απίστευτα δύσκολο να το μοιραστώ αυτό – αλλά δέχτηκα σωματική επίθεση», είπε η πρώην επαγγελματίας μπαλαρίνα σε μια ιστορία στο Instagram, την οποία έκτοτε διέγραψε.

«Είμαι τόσο ευγνώμων στους φίλους μου που με προστάτευσαν», πρόσθεσε.

«Δύο άνθρωποι με άρπαξαν από πίσω και ευχαριστώ τον Θεό για τους καλούς ανθρώπους που παρενέβησαν για να με βοηθήσουν», συνέχισε.

«Είμαι συγκλονισμένη, λυπημένη και συντετριμμένη που οι άνθρωποι μπορούν να φέρονται ο ένας στον άλλον με αυτόν τον τρόπο».

Η επίθεση φαινόταν να είναι μια απόπειρα ληστείας, ανέφερε η Sun.

Η Χάμρικ αποκάλυψε μόλις πέρυσι ότι αυτή και ο ροκ σταρ των Rolling Stones, Τζάγκερ, ήταν αρραβωνιασμένοι εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Τζάγκερ, 82 ετών, γνώρισε την Χάμρικ τον Φεβρουάριο του 2014 σε μια συναυλία των Rolling Stones στο Τόκιο. Η Χάμρικ, η οποία ήταν 26 ετών τότε, πήρε εισιτήρια για τη συναυλία ως χορεύτρια του American Ballet Theater.

Τον επόμενο μήνα, η σύντροφος του Τζάγκερ, η σχεδιάστρια μόδας Λ’Ρεν Σκοτ, με την οποία ήταν μαζί για 13 χρόνια, αυτοκτόνησε. Ο Τζάγκερ άρχισε να βγαίνει με τη Χάμρικ εκείνο το καλοκαίρι.

Υποδέχτηκαν το όγδοο παιδί του Τζάγκερ, τον Ντεβερό, δύο χρόνια αργότερα, το 2016.

Η Χάμρικ αποσύρθηκε από το American Ballet Theater το 2019 και έκτοτε ξεκίνησε μια καριέρα ως ερωτική μυθιστοριογράφος.

Αυτή, ο Τζάγκερ και ο Ντεβερό περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στη Γαλλία, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Η Χάμρικ είπε ότι δεν την ενοχλεί η διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό της.

«Όλοι έχουν τη γνώμη τους», είπε στους Sunday Times πέρυσι. «Αν σκέφτεσαι τις απόψεις των άλλων, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι στη ζωή, θα έχεις ένα πρόβλημα και θα το αναλύσεις».

