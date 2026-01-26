Βουτιές στην Κόπα Καμπάνα και selfies στο Τόκιο: Εκεί που ταξιδέψαμε το 2025 

Διψήφια αύξηση αφίξεων κατέγραψαν το 2025 η Ισλανδία, η Βραζιλία και η Αίγυπτος.

Αν έχετε σχηματίσει την εντύπωση ότι όλο και περισσότεροι γνωστοί σας ταξιδεύουν στην Ιαπωνία, δεν πέφτετε έξω.

Όλοι πάνε Ιαπωνία

Η Ιαπωνία πράγματι συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, σύμφωνα με το τελευταίο Παγκόσμιο Βαρόμετρο Τουρισμού.

Την έκθεση δημοσιεύει ο Οργανισμός Τουρισμού του ΟΗΕ (UN Tourism). Η πρώτη έκδοση για το 2026 αποκαλύπτει ότι η Ιαπωνία κατέγραψε διψήφια αύξηση στις διεθνείς αφίξεις, 17% τους μήνες έως τον Νοέμβριο πέρυσι, σε σύγκριση με το 2024.

Βουτιές στην Κόπα Καμπάνα και δωρεάν συναυλία της Lady Gaga

Άλλοι προορισμοί που γνωρίζουν άνθηση είναι η Βραζιλία, η οποία έχει άνοδο 37% σε επίπεδο έτους, και η Αίγυπτος, η οποία έχει άνοδο 20%.

Η Βραζιλία έχει γίνει δημοφιλής προορισμός χάρη στα φεστιβάλ και τις συναυλίες που φιλοξενεί, με το Καρναβάλι τον Φεβρουάριο να προσελκύει πλήθη χρόνο με τον χρόνο. Το 2025 η Ρίο ντε Τζανέιρο αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου της UNESCO, ενώ η δωρεάν συναυλία της Lady Gaga στην παραλία Κόπα Καμπάνα σίγουρα προσέλκυσε διεθνές κοινό.

Το Grand Egyptian Museum έστραψε τα φώτα στην Αίγυπτο

Όσον αφορά την Αίγυπτο, το soft opening του Grand Egyptian Museum τον Οκτώβριο του 2024, ακολουθούμενο από τα επίσημα εγκαίνια τον Νοέμβριο του 2025, πιθανότατα ανέβασαν τη χώρα ψηλά στις λίστες με τους προορισμούς που πρέπει να επισκεφθεί κανείς για τη χρονιά.

Στην Ισλανδία για το Νότιο Σέλας

Στην Ευρώπη, ο προορισμός με τη μεγαλύτερη αύξηση στις διεθνείς αφίξεις ήταν η Ισλανδία, με άνοδο 29%.

Η επίτευξη του ηλιακού μέγιστου στα τέλη του 2024, που έφερε αυξημένη δραστηριότητα του Βορείου Σέλαος μέσα στη χρονιά, οδήγησε πολλούς να κλείσουν ταξίδια στον προορισμό.

Με την ολική ηλιακή έκλειψη να αναμένεται να βυθίσει τμήματα της χώρας στο σκοτάδι για έως δύο λεπτά τον Αύγουστο, αναμένουμε ότι και η έκθεση της επόμενης χρονιάς θα καταγράψει αύξηση.

Άλλοι δημοφιλείς προορισμοί που δημοσιοποίησαν στοιχεία για όλο το έτος είναι το Μαρόκο, με αύξηση 14% στις διεθνείς αφίξεις, και οι Σεϋχέλλες, με αύξηση 13%. Μεταξύ όσων ανακοίνωσαν στοιχεία έως τον Νοέμβριο και κατέγραψαν αύξηση περιλαμβάνονται το Μπουτάν, με άνοδο 30%, η Γουιάνα, με άνοδο 24%, και η Νότια Αφρική, με άνοδο 19%.

Συνολικά, εκτιμάται ότι το 2025 καταγράφηκαν 1,52 δισεκατομμύρια διεθνείς τουρίστες, με την Ευρώπη να παραμένει η δημοφιλέστερη περιφέρεια προορισμού στον κόσμο, με 793 εκατομμύρια επισκέπτες.

Η έκθεση σημειώνει ότι «η ταξιδιωτική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή το 2025, παρά τον πληθωρισμό στις τουριστικές υπηρεσίες και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, αν και υποχώρησε κάπως προς το τέλος του έτους».

