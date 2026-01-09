search
09.01.2026
TRAVEL

09.01.2026

Δείτε τα 15 ελληνικά νησιά που αποθεώνει διεθνής τουριστικός οδηγός για το 2026 – Οι… εκπλήξεις στην κατάταξη και τα αουτσάιντερ

kithnos sunset 77- new

Αφιέρωμα στα καλύτερα ελληνικά νησιά που πρέπει κανείς να προσθέσει στα πλάνα του για τα ταξίδια του 2026 κάνει το βρετανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveller.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα έχει συνολικά 227 κατοικημένα νησιά διάσπαρτα στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, επομένως το να ξέρετε από πού να ξεκινήσετε μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο, αφού το κάθε ένα νησί, είναι τελείως διαφορετικό από το άλλο.

Στο άρθρο, θα βρει κανείς, πέρα από τα κλασικά αγαπημένα νησιά όπως η Μύκονος, η Πάρος και η Κρήτη και άλλα, «εναλλακτικά νησιά», όπως η Φολέγανδρος και η Σίφνος και η Λέρος, που όπως αναφέρεται, είναι αγαπημένοι προορισμοί των Ελλήνων και σιγά σιγά μπαίνουν στο ραντάρ και στις προτιμήσεις των τουριστών απ’ όλα τα μέρη του κόσμου.

Ακολουθεί η κατάταξη του βρετανικού περιοδικού

1. Πάρος

«Άφθονη αυθεντική ελληνονησιωτική γοητεία» γράφει ο συντάκτης για το νησί της Πάρου. Αναφέρεται στην ομορφιά της γραφικής Νάουσας, στα μικρά ψαροχώρια στα νότια του νησιού, όπως η Αλυκή και ο Δρυός, αλλά και στα νόστιμα πιάτα και την φροντίδα που απολαμβάνει κανείς στα εστιατόρια και καφενεία. 

2. Σίφνος

Ως ένα από τα καλύτερα νησιά για φαγητό, αναφέρει τη Σίφνο το Condé Nast Traveller, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην εποχή του Νικόλαου Τσελεμεντέ, ο οποίος έγραψε το πρώτο αξιοσημείωτο ελληνικό βιβλίο μαγειρικής στις αρχές του 1900. Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως στο νησί, θα ζήσει κανείς μια αυθεντική και χαλαρωτική εμπειρία.

3. Σύρος

Όπως σχολιάζει ο συντάκτης, η Σύρος ενδιαφέρεται λιγότερο από άλλα νησιά για τον τουρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι προσφέρει στους επισκέπτες μια πραγματική ματιά, στην ελληνική νησιωτική ζωή. Στο νησί παρατηρεί κανείς τα κτίρια, ένα μείγμα κυκλαδίτικης, βενετσιάνικης και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής ενώ ειδική μνεία γίνεται για την πανέμορφη Άνω Σύρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα νησιά Πάρος, Σίφνος και Σύρος πληρούν τα περισσότερα κριτήρια στην επιλογή νησιού και σημειώνουν τα περισσότερα θετικά. Τη λίστα συμπληρώνουν:

4. Φολέγανδρoς

5. Κεφαλονιά

6. Καστελόριζο 

7. Κως

8. Λέρος

9. Σαντορίνη

10. Μύκονος

11. Τήνος

12. Κύθνος

13. Λέσβος

14. Ύδρα

15. Κρήτη

