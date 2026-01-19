Το μπαρ-θρύλος του Τόκιο που σε ταξιδεύει έναν αιώνα πίσω

Μέσα στο Imperial Hotel του Τόκιο, σε έναν εσωτερικό χώρο πάνω από το ισόγειο, υπάρχει ένα μπαρ που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Το Old Imperial Bar δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με μόδες ή ευκολίες. Σε κερδίζει με χαρακτήρα, ιστορία και μια αίσθηση διαχρονικής κομψότητας που σπανίζει ακόμη και στην πρωτεύουσα των κορυφαίων hotel bars.

Από τη στιγμή που περνάς το κατώφλι, ο θόρυβος της σύγχρονης πόλης μένει απ’ έξω. Το εσωτερικό, ντυμένο με καμένη τούβλινη όψη, κόκκινο δέρμα και μαόνι, σε μεταφέρει αυτόματα σε άλλη εποχή. Ο χαμηλός φωτισμός θολώνει τα όρια ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, ενώ τίποτα δεν μοιάζει ψεύτικο ή «ρετρό για το θεαθήναι». Ο χώρος διαμορφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και από τότε έχει μείνει σχεδόν ανέγγιχτος.

Η ιστορία

Η ιστορία όμως πάει πολύ πιο πίσω. Το αρχικό Imperial Hotel χτίστηκε το 1923 από τον Frank Lloyd Wright, στο πρώτο του μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο στην Άπω Ανατολή. Όταν το παλιό κτίριο αντικαταστάθηκε, το Old Imperial Bar κράτησε ζωντανά στοιχεία του, ανάμεσά τους και τμήμα της πρόσοψης που είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Wright. Σήμερα, αυτό το κομμάτι βρίσκεται στη γωνία του μπαρ. Κυριολεκτικά μπορείς να το αγγίξεις, καθισμένος σε έναν Chesterfield καναπέ.

Τα ποτά

Η καλύτερη θέση, ωστόσο, είναι στο ίδιο το μπαρ. Εκεί όπου βλέπεις από κοντά την τελετουργία της ιαπωνικής μιξολογίας. Παρά το θέαμα πίσω από τον πάγκο, η προσοχή παραμένει πάντα στο ποτήρι σου. Κάθε σκαμπό έχει τον δικό του κύκλο φωτός από πάνω, σαν μικρή σκηνή αφιερωμένη στο ποτό.

Οι περισσότεροι επισκέπτες στρέφονται φυσικά στη μεγάλη συλλογή ιαπωνικών ουίσκι. Ένα απλό highball με σόδα και πεντακάθαρο, σμιλεμένο πάγο είναι ιδανικό για πολλές ετικέτες. Αν όμως δοκιμάσεις κάποιο από τα ιδιωτικά εμφιαλωμένα ουίσκι του μπαρ, αξίζει να το πιεις σκέτο. Ξεχωρίζει ένα single malt του 2019 από το αποστακτήριο Akkeshi στο Χοκάιντο, ωριμασμένο σε sherry casks, με αρώματα μαρμελάδας και καπνού. Κοστίζει περίπου 50 δολάρια το ποτήρι και απαιτεί χρόνο και προσοχή.

Παρόλα αυτά, το signature cocktail του Old Imperial Bar δεν περιέχει καθόλου ουίσκι. Το Mount Fuji, βασισμένο σε Old Tom gin, χυμούς ανανά και λεμονιού, ασπράδι αυγού, φρέσκια κρέμα και λικέρ κερασιού, σερβίρεται με συνταγή που παραμένει ίδια από το 1924. Το κερασάκι στην κορυφή δεν είναι απλώς γαρνιτούρα. Συμβολίζει τον κόκκινο ήλιο που ανατέλλει πάνω από το πιο εμβληματικό βουνό της Ιαπωνίας.

Είτε βρίσκεσαι στο Τόκιο για μία νύχτα είτε για μία εβδομάδα, είτε είναι 2026 είτε 1976, αν αγαπάς τα κοκτέιλ και τα μπαρ με χαρακτήρα, μια επίσκεψη εδώ δεν είναι απλώς καλή ιδέα. Είναι απαραίτητη.

