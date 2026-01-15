H Νάξος στην λίστα με τους καλύτερους προορισμούς του κόσμου για το 2026

Διεθνή διάκριση απέσπασε η Νάξος που περιλαμβάνεται στην λίστα με τους καλύτερους προορισμούς του κόσμου για το 2026 όπως διαμορφώθηκε με βάση τις συμμετοχές των τουριστικών περιοχών στην πρόσφατη κορυφαία διεθνή έκθεση τουρισμού WTM

Τα αποτελέσματα προέκυψαν μετά από εκτενή επιτόπια έρευνα της βραβευμένης ως «the most influential talent on the web», blogger Μάρτα Οστόγια που συνδύασε τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό blog «Where Life is Great» που διαβάζεται από εκατοντάδες χιλιάδες ζευγάρια και φίλους των ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Νάξος και ακολουθούν η Βαρσοβία, η Κόστα Μπράβα της Ισπανίας, η Σικελία, η Μεξικανική Ριβιέρα Ναγιαρίτ, η Μπαία της Βραζιλίας, η Σάρζα από τα ΗΑΕ, η Οκινάουα στην Ιαπωνία και η Ισλανδία.

Η αρθρογράφος που είχε επισκεφτεί τη Νάξο μετά από πρόσκληση του Δήμου εξηγεί πως «η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, όπου ο χρόνος επιβραδύνει και η ψυχή ανασαίνει. Από όλα τα μέρη που επισκέφθηκα το 2025, η Νάξος είναι εκείνο που τρύπωσε αθόρυβα στην καρδιά μου και αρνήθηκε κατηγορηματικά να φύγει.

Το νησί της Αριάδνης είναι όλα όσα εύχεσαι να είναι το Ελληνικό καλοκαίρι. Χρυσαφένιες αμμουδιές που μοιάζουν να απλώνονται στο άπειρο, κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά, μικρά ασβεστωμένα χωριά φωλιασμένα στα βουνά και ταβέρνες όπου το φαγητό είναι τόσο καλό που σε συγκινεί. Επιπλέον υπάρχει κάτι στο νησί που το κάνει ιδανικό για οικογένειες.

Οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος και οι παραλίες είναι ιδανικές, ώστε ακόμη και τα νήπια να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια».

Με το βλέμμα στην επόμενη σεζόν, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς αναφέρει πως «στόχος μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας με διαρκείς ενέργειες που μας φέρουν συστηματικά στο προσκήνιο όπως η συγκεκριμένη πρωτιά στη νέα αυτή διεθνή λίστα.

Η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες αντιπροσωπεύουν την αυθεντική Ελλάδα μέσα από τα γραφικά χωριά, την πηγαία φιλοξενία, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα, τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, τα ξεχωριστά activities και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα.

Για το 2025 η Νάξος πέτυχε νέο ρεκόρ αφίξεων με αύξηση κατά 30,9% σε αεροπορικές αφίξεις και κατά 5,8% στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, σε σύγκριση με πέρσι για την τουριστική περίοδο» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

