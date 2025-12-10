search
10.12.2025 09:59

Οι «αγχολυτικοί» Λειψοί στο top 5 του κόσμου για διακοπές χωρίς στρες

10.12.2025 09:59
lipsi_island_file

Στον κατάλογο με τους 5 καταλληλότερους προορισμούς του κόσμου που μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση του άγχους και στην ουσιώδη ανανέωση του ταξιδιώτη εντάχθηκαν οι Λειψοί έπειτα από έρευνα εξειδικευμένου γερμανικού ταξιδιωτικού blog.

Το διαδικτυακό μέσο «Rebeccas Welt» έχει καθιερωθεί για τις προτάσεις διακοπών με έμφαση στον «αργό τουρισμό», την ευεξία, την υγεία, τις δραστηριότητες στην φύση, τη βιωσιμότητα και τις τοπικές κουλτούρες. Η συντάκτρια του καταλόγου επισκέφτηκε πλήθος περιοχών σε όλο τον κόσμο προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνα της για τους προορισμούς που συνδυάζουν διαφορετικά στοιχεία και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των επιπέδων του άγχους αλλά και να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής που ο ταξιδιώτης δύναται να υιοθετήσει μετά τις διακοπές του.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του αφιερώματος, «μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία, υπάρχουν μέρη που σε περιμένουν για να σου θυμίσουν γιατί ταξιδεύεις: Για να ζήσεις τη φύση, να γνωρίσεις πολιτισμούς, να αναπνεύσεις βαθιά και να συνδεθείς πραγματικά με τον εαυτό σου. Πέντε είναι οι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026 που προσφέρουν ακριβώς αυτό, δηλαδή βιώσιμες, εμπνευσμένες και αναζωογονητικές εμπειρίες και θα σου χαρίσουν στιγμές ευτυχίας οι οποίες θα διαρκέσουν μια ζωή».

Η λίστα του «Rebeccas Welt» περιλαμβάνει τη Νέα Ζηλανδία, το Ναϊμέχεν της Ολλανδίας, τη διαδρομή του Αγίου Όλαφ στη Σουηδία, τους Λειψούς και τη Λαπωνία. Εντυπωσιασμένη από τη μαγεία των Λειψών δηλώνει η δημιουργός της λίστας που επισκέφτηκε το νησί της Καλυψούς έπειτα από πρόσκληση του Δήμου και τονίζει στο άρθρο της πως «τα κύματα χαϊδεύουν απαλά το λιμάνι καθώς ο ήλιος “ντύνει” τη θάλασσα με χρυσαφί φως και τα ψαροκάικα λικνίζονται ήρεμα στα διαφανή νερά. Οι Λειψοί είναι ένα μικρό νησί στο νότιο Αιγαίο με καλό κόσμο που αποτελεί το ιδανικό μέρος για να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου. Εδώ, δεν θα βρεις επιτηδευμένες πολυτέλειες, βιασύνη ή θόρυβο. Αντίθετα, θα ανακαλύψεις την αυθεντική μεσογειακή γοητεία συνδυασμένη με μια αξιοσημείωτη βιωσιμότητα, στοιχειά κατάλληλα για να απολαύσεις το καλοκαίρι τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή σεζόν».

Σημειώνεται πως ο φετινός Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε στους Λειψούς με αύξηση αφίξεων 25% σε σχέση με πέρυσι, σηματοδοτώντας μια από τις υψηλότερες τουριστικές επιδόσεις για το νησί.

«Χρόνο με τον χρόνο κερδίζουμε το “στοίχημα” της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν. Με πλάνο, έργα υποδομής και συστηματική προβολή, μέλημα μας είναι οι Λειψοί να ταυτίζονται με έναν τρόπο ζωής που ο ταξιδιώτης θα πάρει μαζί του φεύγοντας και θα επιστρέψει άμεσα ώστε να ξαναζήσει την εμπειρία», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

