Taste Atlas: Η πίτσα… νίκησε το κοντοσούβλι – Η Ελλάδα έχασε από την Ιταλία την πρώτη θέση ως καλύτερη κουζίνα του κόσμου

Η Ιταλία – της πίτσας, της πάστα ‘νκασιάτα, του προσιούτο και της παρμεζάνας – εκθρόνισε την Ελλάδα – του φυστικιού Αιγίνης, του κοντοσουβλιού και της φάβας Σαντορίνης – από την πρώτη θέση της καλύτερης κουζίνας στον κόσμο, σύμφωνα με την τελευταία λίστα του Taste Atlas.

Η πρώτη πεντάδα με τις καλύτερες κουζίνες στον κόσμο συμπληρώνεται από αυτές από το Περού, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ψηλά επίσης βρίσκονται η ιαπωνική, η τουρκική, η κινεζική, η γαλλική και η ινδονησιακή κουζίνα.

Όσον αφορά στις τοπικές κουζίνες, η Ιταλία κατακτά την πρώτη και τη δεύτερη θέση με την Καμπάνια και την Εμίλια Ρομάνα, ενώ ακολουθούν η Κρήτη, η Σικελία, η Μακεδονία, οι Κυκλάδες, η Τοσκάνη, η Πελοπόννησος, το Αλεντέγιο (Πορτογαλία) και το Βόρειο Αιγαίο.

Σε επίπεδο πόλεων η Ιταλία κρατάει τα απόλυτα σκήπτρα, καθώς στην πρώτη πεντάδα βρίσκουμε τις Νάπολη, Μιλάνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, με πέμπτο το Μουμπάι στην Ινδία, και η δεκάδα συμπληρώνεται από τις Γένοβα, Παρίσι, Βιέννη, Ρώμη και Λίμα (Περού).

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, Ιταλία και Ελλάδα δίνουν τη… μεγάλη μαγειρική μάχη, με τις υπόλοιπες χώρες απλώς να… παρακολουθούν τις εξελίξεις.

