Taste Atlas: Η πίτσα… νίκησε το κοντοσούβλι – Η Ελλάδα έχασε από την Ιταλία την πρώτη θέση ως καλύτερη κουζίνα του κόσμου

Η Ιταλία – της πίτσας, της πάστα ‘νκασιάτα, του προσιούτο και της παρμεζάνας – εκθρόνισε την Ελλάδα – του φυστικιού Αιγίνης, του κοντοσουβλιού και της φάβας Σαντορίνης – από την πρώτη θέση της καλύτερης κουζίνας στον κόσμο, σύμφωνα με την τελευταία λίστα του Taste Atlas.
Η πρώτη πεντάδα με τις καλύτερες κουζίνες στον κόσμο συμπληρώνεται από αυτές από το Περού, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ψηλά επίσης βρίσκονται η ιαπωνική, η τουρκική, η κινεζική, η γαλλική και η ινδονησιακή κουζίνα.
@TasteAtlas Best Cuisines in the World 25/26: https://t.co/194Xj0IJX4 pic.twitter.com/e2PqzXEYwE— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 5, 2025
Όσον αφορά στις τοπικές κουζίνες, η Ιταλία κατακτά την πρώτη και τη δεύτερη θέση με την Καμπάνια και την Εμίλια Ρομάνα, ενώ ακολουθούν η Κρήτη, η Σικελία, η Μακεδονία, οι Κυκλάδες, η Τοσκάνη, η Πελοπόννησος, το Αλεντέγιο (Πορτογαλία) και το Βόρειο Αιγαίο.
Σε επίπεδο πόλεων η Ιταλία κρατάει τα απόλυτα σκήπτρα, καθώς στην πρώτη πεντάδα βρίσκουμε τις Νάπολη, Μιλάνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, με πέμπτο το Μουμπάι στην Ινδία, και η δεκάδα συμπληρώνεται από τις Γένοβα, Παρίσι, Βιέννη, Ρώμη και Λίμα (Περού).
@tasteatlas TasteAtlas World Food Awards. These are the 100 best food cities in the world. View more: https://t.co/TVbd3jZxvC pic.twitter.com/TvaCd2uRVE— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 7, 2025
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, Ιταλία και Ελλάδα δίνουν τη… μεγάλη μαγειρική μάχη, με τις υπόλοιπες χώρες απλώς να… παρακολουθούν τις εξελίξεις.
