Η Κάρπαθος «πρωταγωνίστρια» στη γερμανική τηλεόραση (videos)

04.12.2025 08:22
karpathos_new

Η Κάρπαθος θα «πρωταγωνιστήσει» στη γερμανική τηλεόραση στο επόμενο διάστημα. Μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Καρπάθου, τo Marco Polo TV αναμένεται να μεταδώσει επεισόδια με επίκεντρο το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, αναδεικνύοντας γνωστές και άγνωστες πτυχές του προορισμού.

Η εκπομπή «Mal ganzanders» θα προσεγγίσει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο την Κάρπαθο δίνοντας έμφαση σε ανθρώπινες ιστορίες, διαχρονικές συνταγές, ανεξερεύνητες φυσικές ομορφιές και εναλλακτικές δραστηριότητες.

Παράλληλα η εκπομπή «Inside» () θα αναδείξει καθιερωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες όπως δημοφιλείς εξωτικές παραλίες, πανέμορφα γραφικά χωριά, παραδοσιακά έθιμα και τοπικές γεύσεις.

Το Marco Polo TV θεωρείται ο σημαντικότερος τηλεοπτικός σταθμός της Γερμανίας με ταξιδιωτικό περιεχόμενο που εκπέμπει όλο το 24ωρο και προσεγγίζει δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και πολλές ακόμη γεωγραφικές αγορές μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί προγραμματισμένη αποστολή τηλεοπτικού συνεργείου στο μαγευτικό νησί μετά από πρόκληση του Δήμου. Πρόσφατα το διεθνές τηλεοπτικό μέσο ανταποκρίθηκε θετικά στην ιδέα του Δήμου για νέα μετάδοση των επεισοδίων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του νησιού ενόψει των απευθείας πτήσεων από Γερμανία για Κάρπαθο που θα ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα η αεροπορική εταιρεία Germanwings θα εισάγει νέα απευθείας διαδρομή από το Ντίσελντορφ στην Κάρπαθο, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του προορισμού στην γερμανική ταξιδιωτική αγορά. Το θετικό αποτέλεσμα προέκυψε με την καθοριστική συμβολή του ΕΟΤ και μετά από συζητήσεις μεταξύ του Δήμου και της αεροπορικής εταιρείας κατά τη διάρκεια των εκθέσεων WTM London 2024 και ITB Berlin 2025, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του νησιού με βασικές ευρωπαϊκές πόλεις, την προσέλκυση νέων τμημάτων επισκεπτών και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέρα ​​από τους μήνες αιχμής.

