01.12.2025 14:23

Η Κρήτη τιμώμενη περιφέρεια στη Διεθνή Έκθεση ταξιδιών και αναψυχής f.re.e 2026

01.12.2025 14:23
palaioxora

Με την Κρήτη ως τιμώμενη Περιφέρεια, η κορυφαία έκθεση ταξιδιών και αναψυχής f.re.e ανοίγει ξανά τις πύλες της από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 στο Μόναχο.

Η f.re.e πραγματοποιείται ετησίως στο Μόναχο από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου και εκπροσωπείται σε Ελλάδα και Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Όπως αναφέρει το επιμελητήριο:

Οι πλούσιες δυνατότητες διακοπών και δραστηριοτήτων που προσφέρει η Κρήτη ευθυγραμμίζονται ιδανικά με τις πέντε βασικές θεματικές της έκθεσης – ταξίδια, κάμπινγκ & caravanning, ποδηλασία, θαλάσσια σπορ και outdoor & fitness.

Μέσα από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, οι επισκέπτες της f.re.e 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει γαστρονομικές δοκιμές, μουσική, χορευτικές παραστάσεις και πλήθος ιδεών για νέες, αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η διοργάνωση του 2026 θα καταλάβει επτά εκθεσιακές αίθουσες, όπου περίπου 900 εκθέτες θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες τάσεις και προϊόντα του τουρισμού και της αναψυχής. Παράλληλα, το κοινό θα έχει στη διάθεσή του ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων και διαδραστικών δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 018, e-Mail: [email protected] ή να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης ΕΔΩ.

