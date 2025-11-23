search
TRAVEL

23.11.2025 07:04

Δάσος Χαϊντούς: Ο επίγειος παράδεισος με τις αιωνόβιες οξιές στην οροσειρά της Ροδόπης (Video)

23.11.2025 07:04
Στην οροσειρά της Ροδόπης υπάρχει το δάσος Δρυμός, γνωστό και ως Χαϊντού. Το δάσος Χαϊντούς είναι ένας επίγειος παράδεισος με θεόρατες αιωνόβιες οξιές ύψους άνω των 30 μέτρων. Εκτός από τις οξιές το δάσος έχει πεύκα, ελάτη, ερυθρελάτη αλλά και κίτρινο κρίνο που φύεται στα βουνά της Ροδόπης.

Από τη δεκαετία του 1980, 180 στρέμματα του δάσους έχουν χαρακτηριστεί «Μνημείο της Φύσης» και είναι προστατευόμενη περιοχή. Στην περιοχή συναντά κανείς αρκετά φυτά ενδημικά της Ροδόπης, καθώς και άλλα σπάνια είδη χλωρίδας του ελλαδικού χώρου. Υπάρχουν επίσης σπάνια είδη θηλαστικών και ορνιθοπανίδας.

Το Δάσος της Χαϊντούς αποτελεί ένα οικοσύστημα γεμάτο ζωή με χλωρίδα και πανίδα. Και φυσικά δε λείπει το υγρό στοιχείο και τα μικρά ποταμάκια που ρέουν και κάνουν το σκηνικό βγαλμένο σαν από παραμύθι.

Εντός του δάσους της Χαϊντούς βρίσκεται το Δασικό Χωριό Ερυμάνθου, σε υψόμετρο 1.350 μ. Κατασκευάστηκε από το Δασαρχείο Ξάνθης και αποτελεί ένα χώρο αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

