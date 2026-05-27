ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 09:35
27.05.2026 08:06

Κρήτη: Εντοπισμός περίπου 50 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 50 μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό, λέμβος με μετανάστες επιβαίνοντες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Άμεσα στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ στη διαδικασία περισυλλογής συνέδραμε και παραπλέον πλοίο.

Οι περίπου 50 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

