Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγούνται σήμερα, Τετάρτη (27/5) οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι έφτασαν νωρίς το πρωί της στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ αυτή την ώρα οδηγούνται στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εξηγήσεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, καθώς και τρεις υπεύθυνοι ΚΥΔ.

Συνολικά στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί βρίσκονται 300 άτομα. Οι 285 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των «ορφανών» αγροτεμαχίων. Πρόκειται για άτομα που κατηγορούνται ότι έκαναν τις αιτήσεις, ως καλλιεργητές των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για να πάρουν τις επιδοτήσεις και τελικά εισέπραξαν τα χρήματα των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άλλοι 15 κατηγορούνται για απόπειρα στο συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς δεν κατάφεραν τελικά να εισπράξουν επιδοτήσεις στο διάστημα 2019-2024, που είναι το βασικό κατηγορητήριο.

Η λεία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ και οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος θεωρούνται δύο αδέλφια λογιστές, ηλικίας 65 και 67 ετών, οι οποίοι και είχαν την ευθύνη της λειτουργίας της οργάνωσης, καθώς είχαν εντοπίσει τα κενά του συστήματος, τα οποία και αξιοποιούσαν από το 2019 ως και το 2025.

Οι δύο λογιστές, έρχονταν σε επαφή με ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα,που είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους χάρτες με τα επιλέξιμα γήπεδα τα οποία φέρουν δικαιώματα ενίσχυσης ανά την Επικράτεια.

Επίσης, στρατολογούσαν και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους.

Στον ρόλο του μισθωτή εντάχθηκαν συνολικά 71 άτομα, τα οποία αποδέχονταν την μίσθωση των αγροτεμαχίων λαμβάνοντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης ενισχύσεις από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον ρόλο του εκμισθωτή είχαν συνολικά 17 άτομα, τα οποία έδιναν τους προσωπικούς τους κωδικούς στο TAXISNET, προκειμένου να εισαχθούν στην εφαρμογή «Ε9 – Περιουσιολόγιο» της ΑΑΔΕ, γήπεδα-αγροτεμάχια, τα οποία δεν τους ανήκαν στην πραγματικότητα.

Βάσει των χαρτογραφικών δεδομένων του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως τα κτήματα αυτά ήταν «ελεύθερα» και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την «κατασκευή» όσο το δυνατόν περισσοτέρων εικονικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

