Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, Τετάρτη (27/5), στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας για τους μαθητές το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Γυμνασίου θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Πρεμιέρα την Παρασκευή (29/5) για τις Πανελλήνιες

Την ίδια στιγμή, στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας και συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

