ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε τη μήνυση κατά Γεωργιάδη – «Μπλέξατε μαζί μου…» απαντάει ο υπουργός Υγείας

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών μήνυση κατά του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση.

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης, η μήνυση αφορά σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, δηλώσεων και αναρτήσεων του υπουργού Υγείας, μέσω των οποίων – όπως υποστηρίζει η πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – διατυπώθηκαν επανειλημμένα ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος του με επίκεντρο το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, το οποίο έχει μισθωθεί στην Κτηματολόγιο Α.Ε.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η απόφαση για προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη «συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπίλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας “σκανδάλου” εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλήψιμο».

«Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε “φωτογραφικός” διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγη λόγω πολιτικής εύνοιας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενοίκια 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ακόμη και τη φράση ότι οι φορολογούμενοι ‘ανακαίνισαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού», αναφέρουν οι πηγές.

Μάλιστα, προς επίρρωση της θέσεώς τους αναφέρουν, επικαλούμενες και σχετικά έγγραφα ότι:

Το αναφερόμενο ακίνητο εκμισθώθηκε την 20.4.2010 στο Κτηματολόγιο κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας με συμμετοχή οκτώ (8) προσφορών.

Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είχαν καθοριστεί επί κυβερνήσεως ΝΔ και Κώστα Καραμανλή και είχε μάλιστα ήδη γίνει και η διαγωνιστική διαδικασία και η αξιολόγηση των προσφορών.

Στην διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργήθηκε το 2009, δεν συμμετείχε ο Ν. Ανδρουλάκης αλλά οι γονείς του, οι οποίοι ήταν οι εκμισθωτές και εισέπρατταν τα ενοίκια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε μεταγενέστερα μειοψηφικό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ακίνητο. Συγκεκριμένα του μεταβιβάστηκε το 10% του ακινήτου το 2011 και άλλο 10% το 2013. Κατά συνέπεια ελάμβανε το 20% του ενοικίου που αντιστοιχούσε στα δικαιώματά του και αυτό από το έτος 2013.

Τα συνολικά πραγματικά έσοδα που έχει λάβει ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχουν καμία σχέση με τα ψευδή ποσά των 1,2 έως 1,5 εκατ. ευρώ που του αποδίδει ο κ. Γεωργιάδης.

Ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδος. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες πολλών ετών.

Το ακίνητο δεν ανακαινίσθηκε με λεφτά του δημοσίου αλλά με τη σύμβαση μίσθωσης οι γονείς του υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν καθ’ υπόδειξη του μισθωτή, σειρά εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην σύμβαση.

«Όταν ένας υπουργός εμφανίζει δημόσια ως “αποδεδειγμένα” πράγματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει συνειρμούς διαφθοράς, διαπλοκής και παράνομου πλουτισμού, αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και συνιστά οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα», επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Τονίζουν, δε, ότι «η Δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων “σκανδάλων”. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να ανακόψει η σημερινή πρωτοβουλία. Να μπει ένα σαφές όριο στην πολιτική χυδαιότητα και στη συκοφαντία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, ώστε να κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και με βάση τα πραγματικά στοιχεία, οι ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί του κ. Γεωργιάδη».

Απάντηση Γεωργιάδη σε Ανδρουλάκη μετά τη μήνυση: «Θα τα πούμε στα δικαστήρια

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ανάρτηση του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει «την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί και κατόπιν τούτου θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης». «Κύριε Άνδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε…» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης.

Τι ανέφερε στο βίντεο ο κ. Γεωργιάδης

«Η χρονια μου φέτος ξεκίνησε με μια μηνυση που κατέθεσε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και συνεχίζεται με μία μήνυση που μου κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης.

Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του @pasok @androulakisnick για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε… pic.twitter.com/c8c5hhZXR5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 27, 2026

Αγαπητέ κε Ανδρουλάκη,

Πρώτον σας ευχαριστω. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθω, Και μετά θα σας καταθέσω εγω αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα.

Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για μπολιτική κρτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε οτι αφού θέλετε να κατηγορείται όλο τον κόσμο θα πρέπει να είτε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς τα εσάς.

Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μηνυση αγαηπτέ κε Ανδρουλάκη κάνετε πολυ μεγάλο λάθος.

Να σας πω, δε, ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων.

Αμφοσβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικοπύς σας αντιπάλους, δεν μιλάτε σε κανέναν και είστε ο υπέυθυνος για το μεγάλο πολιτικό μκενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα. και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί»

Διαβάστε επίσης

Στροφή στην καθημερινότητα από την κυβέρνηση, ως «όπλο» για το νέο πολιτικό περιβάλλον

Καραμανλική τορπίλη στα «ήρεμα νερά» των ελληνοτουρκικών και της… ΝΔ

ΕΛ.Α.Σ.: Το μήνυμα, η ερμηνεία χρωμάτων και γραφιστικού και οι κρυμμένοι συμβολισμοί στο όνομα του κόμματος Τσίπρα