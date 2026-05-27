Στροφή στην καθημερινότητα από την κυβέρνηση, ως «όπλο» για το νέο πολιτικό περιβάλλον

Συγκοινωνίες, δημογραφικό, αντιπυρική περίοδος, υγεία, ακρίβεια, μισθοί, οικογένεια: αυτή είναι, από το τέλος του συνεδρίου της ΝΔ και μέχρι σήμερα η βασική ατζέντα της κυβέρνησης, η οποία, μετά από ένα διάστημα πίεσης από την αντιπολίτευση σε επίπεδο θεσμών, κάνει στροφή στην καθημερινότητα, προσπαθώντας κατ’ αυτό τον τρόπο να αντιμετωπίσει ένα αρκετά νέο και στην ουσία ακόμα άδηλο πολιτικό περιβάλλον.

Με δύο νέα κόμματα ήδη να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην πολιτική σκηνή (Μαρία Καρυστιανού και Αλέξης Τσίπρας) κι ένα τρίτο να φημολογείται ότι έρχεται (αυτό του Αντώνη Σαμαρά) είναι προφανές ότι όσο περνά ο καιρός, τόσο το πολιτικό σκηνικό μοιάζει με… κινούμενη άμμο, καθώς τα νέα σχήματα έρχονται να αλλάξουν μια παγιωμένη δυναμική, να διεκδικήσουν χώρο και – εν τέλει – να απειλήσουν την κυριαρχία της ΝΔ.

Και μπορεί η κυβέρνηση να έχει σχεδιάσει «αντίμετρα» για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκαλούν τα νέα κόμματα, εντούτοις, αναγνωρίζεται ότι όσο οι πολίτες θα βρίσκονται σε πίεση – από την ακρίβεια, από τη δυσκολία να απολαύσουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, από τους μισθούς που ενίοτε δεν φτάνουν για να «βγει» ο μήνας – τόσο θα κρατούν αποστάσεις από την κυβέρνηση και θα αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της και την ικανότητά της να δίνει λύσεις στα προβλήματά τους.

Αυτό, περίπου, είπε χθες και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν, αναφερόμενος στην παράταση της επιδότησης του diesel κίνησης και για τον Ιούνιο, σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής, τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ. Είναι, όμως, το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε. Βαδίζοντας, όμως, σε έναν δρόμο που θα επιτρέπει η φροντίδα για την βελτίωση της καθημερινής ζωής να μπορεί να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη».

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο», ενώ χθες ανακοίνωσε ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να περιλάβει την ένταξη όλων των νοσηλευτών, των οδηγών των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων», ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του κλάδου.

Σε όλα αυτά η κυβέρνηση αντιπαραβάλλει την «Βαβέλ» – όπως χαρακτηριστικά είπε ο Κ. Μητσοτάκης – της αντιπολίτευσης, την οποία και κατηγόρησε ότι «έχει έναν μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης», ενώ αναφερόμενος και στη νίκη του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, σημείωσε ότι «και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δήθεν αντισυστημισμού, γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, τη δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά, όμως, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι της Κύπρου είχαν άλλη άποψη. Νομίζω ότι, βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύθηκαν για ακόμη μια φορά τον ΔΗΣΥ, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς».

Η στροφή στην καθημερινότητα έχει, σύμφωνα με κυβερνητικές πήγες, τρεις βασικούς στόχους:

· Ο πρώτος είναι η ανάκτηση του χαρακτηριστικού της αποτελεσματικότητας από την κυβέρνηση, χαρακτηριστικό που είχε «σφραγίσει» την πρώτη τετραετία και το οποίο μοιάζει να λείπει στην τρέχουσα θητεία.

· Ο δεύτερος αφορά στην επαναπροσέγγισή της με κομμάτια του εκλογικού σώματος που έχουν αποστασιοποιηθεί – κυρίως λόγω της ακρίβειας και της αίσθησης ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι μπορεί για να την αντιμετωπίσει.

· Και ο τρίτος είναι η αντιπαραβολή με τις εξαγγελίες/υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ακοστολόγητες, ανεφάρμοστες και στο τέλος λαϊκίστικες.

Βέβαια, οι ίδιες πηγές αναγνωρίζουν ότι τόσο η ένταση των προβλημάτων όσο και η διεθνής συγκυρία δεν επιτρέπουν εύκολες λύσεις. Ωστόσο, οι νέες παρεμβάσεις σε συνδυασμό με το έως σήμερα έργο της κυβέρνησης, εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τα αυτιά ψηφοφόρων που μέχρι σήμερα δεν έχουν πειστεί.

