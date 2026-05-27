Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα (27/5) συγγενείς και φίλοι στη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 55 της χρόνια, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας στον τόπο καταγωγής της και θα ταφεί δίπλα στον πατέρα της στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ένα μέρος που η ίδια αγαπούσε και επισκεπτόταν συχνά.

Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, επιθυμεί να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα». Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει ειδικό κουτί στην εκκλησία, όπου όποιος θέλει θα μπορεί να αφήσει την προσφορά του.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 18χρονη κόρη της, Βικτώρια, λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5).

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε στο Instagram, αποχαιρετώντας τη μαμά της.

«Όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει»

Με μια σπαρακτική ανάρτηση ο Τραϊανός Δέλλας είπε το δικό του αντίο στη γυναίκα της ζωή του, το «φως» του, τον «άγγελό» του.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσέχεις Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά» έγραψε.

