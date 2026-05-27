Ξεκινά στις 3 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο 350 εκατ. της Lamda

Από τις 3 έως και τις 5 Ιουνίου θα «τρέξει» η δημόσια προσφορά για το νέο ομόλογο της LAMDA Development, μέσω του οποίου η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 350 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ως κύριοι ανάδοχοι συμμετέχουν η CrediaBank και η Optima bank. Ρόλο συμβούλων έκδοσης έχουν η AXIA Ventures Group και η Εθνική Τράπεζα.

Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, δηλαδή στο άρτιο της ονομαστικής αξίας. Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, εάν η δημόσια προσφορά δεν καλυφθεί τουλάχιστον κατά 330 εκατ. ευρώ, το ομολογιακό δάνειο δεν θα υλοποιηθεί και τα κεφάλαια που έχουν δεσμεύσει οι επενδυτές θα επιστραφούν άτοκα μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες.

Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση της έκδοσης θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση από ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, τις συνθήκες στην αγορά ομολόγων, αλλά και το συνολικό κόστος χρηματοδότησης που είναι διατεθειμένη να αναλάβει η εταιρεία.

Μετά τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, οι συντονιστές ανάδοχοι θα αποφασίσουν και το τελικό ύψος της έκδοσης, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τουλάχιστον το 30% της δημόσιας προσφοράς θα κατευθυνθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης των 350 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον 105.000 ομολογίες θα διατεθούν στο retail επενδυτικό κοινό.

Το υπόλοιπο ποσοστό, που μπορεί να φτάσει έως και το 70% της έκδοσης, θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς.

