ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web

27.05.2026 09:17

Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUPERHERO SCHOOL: Το Ψηφιακό Σχολείο για παιδιά με καρκίνο

Η ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ συμμετέχει στο καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SUPERHERO SCHOOL – Inclusive & Digital Education adapted to students with cancer».

Μαζί με εταίρους από την Ιταλία και την Ισπανία, ενώνει τις δυνάμεις του για να δημιουργήσει ένα ψηφιακό, συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων με εμπειρία καρκίνου, με στόχο να σπάσει το τείχος της απομόνωσης των παιδιών που έχουν προσβληθεί από τη νόσο.

Ως βασικός εταίρος, το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ φέρνει στο τραπέζι την πολύτιμη βιωματική εμπειρία των ελληνικών οικογενειών και των επαγγελματιών υγείας.

Πιστεύει ακράδαντα ότι η εκπαιδευτική συνέχεια και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δύο όψεις του ίδιου βασικού δικαιώματος κάθε παιδιού: του δικαιώματος να μαθαίνει και να ονειρεύεται, ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο.

Η επιτυχία του «SUPERHERO SCHOOL» βασίζεται στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τους γιατρούς τους δασκάλους και καθηγητές για αυτό τους χρειάζονται δίπλα τους.

Ανοιχτό κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς

Εάν είστε εκπαιδευτικοί μπορείτε να γίνετε οι «Superhero Teachers». Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ ([email protected]) σας καλεί να συμμετάσχετε στη συνδιαμόρφωση εργαλείων και πρακτικών που θα επιτρέψουν στους μαθητές σας να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τη σχολική κοινότητα, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις που επιβάλλει η θεραπεία.

Εάν είστε επαγγελματίες υγείας, μπορείτε να γίνετε οι «Superhero Consultants» και με την επιστημονική σας ματιά, να διασφαλίσετε ότι το ψηφιακό σχολείο θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αντοχές και τις ανάγκες των μικρών ασθενών.

