Ελσίνκι, Ικαρία και Βαρκελώνη γεμίζουν τις πτήσεις της Aegean για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος

Ελσίνκι, Λισαβώνα, Ικαρία, Σκιάθος και Βαρκελώνη βρίσκονται φέτος ανάμεσα στους προορισμούς που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στις πτήσεις της Aegean Airlines για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στο δίκτυο εξωτερικού όσο και στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου, η μέση πληρότητα στις πτήσεις εξωτερικού της Aegean αγγίζει το 80%, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού διαμορφώνεται περίπου στο 75%.

Η εικόνα αποτυπώνει τη διατήρηση της ταξιδιωτικής ζήτησης σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρά τις πιέσεις που συνεχίζουν να δέχονται τα νοικοκυριά από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις ανατιμήσεις.

Στο δίκτυο εξωτερικού της Aegean από και προς την Αθήνα, οι προορισμοί που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι το Ελσίνκι, η Λισαβώνα, η Νίκαια, το Πόρτο και το Άμστερνταμ.

Αντίστοιχα, στις πτήσεις εσωτερικού της εταιρείας από και προς την Αθήνα, ιδιαίτερα αυξημένες πληρότητες καταγράφονται για την Ικαρία, τη Σκιάθο, τα Χανιά, την Πάρο και τα Ιωάννινα.

Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και από τη Θεσσαλονίκη. Στους προορισμούς εξωτερικού της Aegean, οι μεγαλύτερες πληρότητες εντοπίζονται στις πτήσεις προς Λάρνακα, Βαρκελώνη, Παρίσι, Ρώμη και Βρυξέλλες.

Στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας από και προς τη Θεσσαλονίκη, οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι η Ρόδος, η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.

Η κορύφωση της επιβατικής κίνησης για την Aegean από το αεροδρόμιο της Αθήνας αναμένεται την Παρασκευή 29 Μαΐου για τις πτήσεις εσωτερικού, όπου οι πληρότητες φτάνουν το 93%.

Στο δίκτυο εξωτερικού της εταιρείας, η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται το Σάββατο 30 Μαΐου, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%.

Αυξημένη αναμένεται να είναι και η επιστροφή των ταξιδιωτών την 1η Ιουνίου, με τις πτήσεις της Aegean να εμφανίζουν επίσης πληρότητες κοντά στο 90%.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου η επιβατική κίνηση στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας κορυφώνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου, με τις πληρότητες να φτάνουν περίπου το 95%.

Σύμφωνα με την Aegean, μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών προχώρησε έγκαιρα στις κρατήσεις του, κυρίως για προορισμούς εξωτερικού και για τις ημερομηνίες υψηλής ζήτησης του τριημέρου.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις προς ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς του δικτύου της εταιρείας, όπως το Παρίσι, η Ζυρίχη και η Λάρνακα, αλλά και προς προορισμούς που τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση από Έλληνες ταξιδιώτες, όπως η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, η Κρακοβία και η Πράγα.

Η εικόνα για το φετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δείχνει ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις κινούνται ήδη σε έντονους καλοκαιρινούς ρυθμούς, με υψηλή ζήτηση τόσο για ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς όσο και για ευρωπαϊκά city break.

