Τα Άνω Πορόια Σερρών είναι ένα χωριό με ιστορία και γραφικότητα, σε μια περιοχή σπάνιας φυσικής ομορφιάς, στους πρόποδες του όρους Μπέλλες και σε απόσταση αναπνοής από την όμορφη λίμνη Κερκίνη.

Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού με ελληνικές καταβολές ήταν απόγονοι Βλάχων. Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία αναφέρει ότι ομάδες οικογενειών κατατρεγμένων, από τη Μοσχόπολη, τα Γιάννενα, το Αργυρόκαστρο, τα Τρίκαλα, τα χωριά του Ολύμπου, της Πίνδου και του Γράμμου, όπως το Μέτσοβο, η Σαμαρίνα και η Αβδέλλα, ήταν οι πρώτοι μετανάστες που αποτέλεσαν τους πυρήνες του πληθυσμού του χωριού στις αρχές του 19ου αιώνα.

Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, οι κάτοικοι συμμετείχαν στις ελληνικές προσπάθειες με κυριότερο αγωνιστή, τον οπλαρχηγό Εμμανουήλ Βασιλείου. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με ευνοϊκή μεταχείριση και ευμενή διάθεση από τους τοπικούς παράγοντες και τους απλούς ανθρώπους. Η προοδευτική δε μίξη των προσφύγων με τους ντόπιους έδωσε νέα τροπή στο χωριό.

Οι επιλογές του χωριού

Στα Άνω Πορόια έχετε πολλές επιλογές. Να περπατήσετε στα γραφικά καλντερίμια των «μαχαλάδων» για να «αφουγκραστείτε» την ιστορία του τόπου, να συνομιλήσετε με τους φιλόξενους κατοίκους του και να γευτείτε εκλεκτές νοστιμιές στα μαγαζιά της περιοχής.

Μπορείτε επίσης να κάνετε πεζοπορία, ορειβασία στο όρος Μπέλλες, ή και να επισκεφθείτε κοντινούς προορισμούς όπως, τα Κάτω Πορόια, τη λίμνη Κερκίνη, το Ακριτοχώρι, αλλά και χωριά της γύρω περιοχής.

Ο οικισμός διατηρεί τα χαρακτηριστικά της Μακεδονίτικης Αρχιτεκτονικής που έφεραν οι βλαχόφωνοι Έλληνες από την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία μαζί με τα ήθη και έθιμά τους. Στα Άνω Πορόια υπάρχει τουρισμός όλον τον χρόνο και κάθε εποχή «ντύνει» το χωριό με άλλα χρώματα, χαρίζοντάς του μοναδική ομορφιά.

Διαβάστε επίσης:

Δάσος Χαϊντούς: Ο επίγειος παράδεισος με τις αιωνόβιες οξιές στην οροσειρά της Ροδόπης (Video)

6 θρυλικά ξενοδοχεία πέντε αστέρων για… φαντασιώσεις διακοπών

Financial Times: Η Θεσσαλονίκη κορυφαίος φθινοπωρινός προορισμός στην Ευρώπη