Η Κερκίνη είναι μια τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε το 1932 με τη δημιουργία φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα και αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα σημαντικό υδροβιότοπο. Το 1982, λόγω της μείωσης της χωρητικότητας της λίμνης εξαιτίας των φερτών υλών από τον Στρυμόνα, κατασκευάστηκε νέο φράγμα.

Η έκταση της λίμνης ποικίλλει από 54.250 έως 72.110 στρέμματα ανάλογα με την εποχή. Απέχει 35 χλμ. από Σέρρες και 80 χλμ. από Θεσσαλονίκη.

Η παρόχθια βλάστηση με παραποτάμια δάση από άγριες ιτιές, τα τεράστια νούφαρα που επιπλέουν, η μεγάλη ποικιλία ψαριών, τα κοπάδια βουβαλιών που πλατσουρίζουν στις όχθες, αλλά και ο υπέροχος ορίζοντας από τα ορεινά συγκροτήματα του όρους Μπέλες και των Κρουσίων, χαρίζουν στον τόπο μια μοναδική γοητεία.

Η λίμνη Κερκίνη συμπεριλαμβάνεται στους 10 διεθνούς σημασίας υδροβιότοπους της Ελλάδας. Στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης βρίσκονται τα όμορφα χωριά της και οι τουριστικές υποδομές της, ενώ στο ανατολικό πρωταγωνιστεί η πλούσια πανίδα της.

Αν είστε λάτρεις της δράσης, η Λίμνη Κερκίνη προσφέρει πολλές επιλογές. Εξερευνήστε την περιοχή κάνοντας ιππασία, ποδηλασία, πεζοπορία ή ακόμα και off-road διαδρομές με 4×4. Το φθινόπωρο και την άνοιξη η παραλίμνια περιοχή είναι ιδανικός προορισμός για υπαίθριες περιπέτειες.

Τα τελευταία χρόνια, η Λίμνη Κερκίνη έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν την οικολογία και τη φύση, καθώς η ανόθευτη φύση της παρέχει ευκαιρίες για περιβαλλοντική εκπαίδευση, έρευνα πεδίου και οικοτουρισμό. Επιστήμονες και φυσιολάτρες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται την περιοχή για να μελετήσουν την πλούσια πανίδα και χλωρίδα της.

Διαβάστε επίσης:

Λειψοί, «το ιδανικό μέρος για να χαθείτε σε ονειρεμένες γωνιές» – Γερμανικοί «ύμνοι» για το νησί της Καλυψούς

Σύρος: Η διακριτική κομψότητα της «Βασίλισσας των Κυκλάδων» (photos)

Άγιος Γερμανός: Το ομορφότερο χωριό των Πρεσπών που θυμίζει σκηνικό ταινίας (Video)