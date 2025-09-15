search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025
TRAVEL

15.09.2025 09:10

Σύρος: Η διακριτική κομψότητα της «Βασίλισσας των Κυκλάδων» (photos)

Την πρωτεύουσα των Κυκλάδων προβάλλει μέσα από διαδοχικά αφιερώματα το ισπανικό Viajar απευθυνόμενο σε εκατομμύρια αναγνώστες με ειδικά ενδιαφέροντα που ταξιδεύουν συχνά και τη χαμηλή σεζόν.

Πρόσφατα, η ιστοσελίδα του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού περιοδικού της Ισπανίας που είναι ο πέμπτος πιο επιδραστικός ταξιδιωτικός ιστότοπος του κόσμου, παρουσίασε τη Σύρο ως τη «Βασίλισσα των Κυκλάδων που ασκεί απαράμιλλη γοητεία στους επισκέπτες της με την εντυπωσιακή ιστορία και τον αρχιτεκτονικό πλούτο της» και ξεχωρίζει για τη «διακριτική της κομψότητα».

Ειδική αναφορά γίνεται στην Άνω Σύρο, την Πλατεία Μιαούλη, τα ιστορικά κτίρια της Ερμούπολης, τα γραφικά παραθαλάσσια χωριά και τους καθεδρικούς ναούς.

Στο προηγούμενο διάστημα η Σύρος είχε ξεχωρίσει σε ένα ακόμη αφιέρωμα του δημοφιλούς περιοδικού. Ο ταξιδιωτικός συντάκτης που επισκέφτηκε το νησί μετά από πρόσκληση του Δήμου, βρήκε στη Σύρο «την αληθινή ουσία των Κυκλάδων».

Στο εκτενές άρθρο τονίζεται πως η «Ερμούπολη είναι ένα πραγματικό υπαίθριο μουσείο. Μία από τις απαραίτητες στάσεις είναι το Βιομηχανικό Μουσείο, που στεγάζεται σε πρώην εργοστασιακούς χώρους δίπλα στο λιμάνι και παρουσιάζει με εντυπωσιακό τρόπο την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του νησιού κατά τον 19ο αιώνα, όταν η Σύρος ήταν μια βιομηχανική δύναμη στο Αιγαίο. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ερμούπολης, το οποίο συμπληρώνει το ταξίδι στο παρελθόν με μια ματιά στην καθημερινή ζωή και την αρχιτεκτονική της πόλης κατά την ακμή της, όταν ακόμα ανταγωνιζόταν την Αθήνα στον πολιτισμό και το εμπόριο. Ανεβαίνοντας προς την Άνω Σύρο, την καθολική και μεσαιωνική “καρδιά” του νησιού, συναντά κανείς σοκάκια που μοιάζουν να έχουν “παγώσει” στο χρόνο. Ανάμεσα στον λαβύρινθο των ασβεστωμένων προσόψεων βρίσκεται το Σπίτι του Μάρκου Βαμβακάρη, που πλέον λειτουργεί ως μουσείο. Εδώ γεννήθηκε ο “πατέρας” του ρεμπέτικου, ενός είδους “Ελληνικής μπλουζ”».

Το άρθρο συνεχίζει εκθειάζοντας την τοπική κουζίνα, τις πρώτες ύλες και τις ποιοτικές υπηρεσίες καταλυμάτων και εστιατορίων για να καταλήξει στην εμπειρία που προσφέρουν οι δραστηριότητες όπως οι θαλάσσιες εξορμήσεις με σκάφος. «Γύρω από τη θαλασσινή αυτή μητρόπολη ξετυλίγονται παραλίες φιλόξενες, πανέμορφες, προσιτές και οικογενειακές,μαγευτικά ψαροχώρια με ταβέρνες που ευωδιάζουν φρέσκο ψάρι αλλά και ένας βυθός με πολλούς θησαυρούς. Ωστόσο η γνωριμία με την ακτογραμμή της Σύρου γίνεται μόνο όταν την “αγκαλιάσεις” με μια μικρή βάρκα, πλέοντας τα δεκάδες χιλιόμετρά της. Η Ελλάδα στα καλύτερα της!» σημειώνεται.

Εκτιμάται πως τα έντυπα και ηλεκτρονικά αφιερώματα για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων προκάλεσαν το ενδιαφέρον 5,1 εκατομμυρίων αναγνωστών.

«Η Σύρος είναι ένας προορισμός με «βάθος» και πολλές ιστορίες να διηγηθεί και να μοιραστεί με τους ταξιδιώτες της. Με στόχο τη διεύρυνση της σεζόν, δημιουργούμε ένα αφήγημα που αναδεικνύει πτυχές όπως ιστορία, πολιτισμό, φύση, αρχιτεκτονική, activities, διασκέδαση, χαλάρωση, πραγματική φιλοξενία και ποιότητα υπηρεσιών», εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης Ιωάννης Α. Βουτσίνος.

φωτογραφίες: shutterstock

