Guardian: Μυστικές αποδράσεις όπου το καλοκαίρι παραμένει – «Αρχαία νησιωτικά μονοπάτια στην Ελλάδα αρωματισμένα με θυμάρι» (photos)

Ο πολύς κόσμος, η υπερβολική ζέστη και οι αυξημένες τιμές της high season του καλοκαιριού έχουν υποχωρήσει, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να χαλαρώσουν στους αγαπημένους τους προορισμούς τον Σεπτέμβριο.

O Guardian ρώτησε τους αναγνώστες του για τα αγαπημένα του ταξίδια στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο δημιουργώντας μια λίστα, στην οποία βρίσκεται και ένα ελληνικό νησί των Κυκλάδων.

credit: Shutterstock

Αρχαία νησιωτικά μονοπάτια στην Ελλάδα αρωματισμένα με θυμάρι

«Για μια ειδυλλιακή απόδραση στο τέλος της σεζόν, κατευθυνθείτε στο κυκλαδίτικο νησί της Σίφνου, λίγες ώρες με το πλοίο από τον Πειραιά, το κύριο λιμάνι της Αθήνας. Τα καλοκαιρινά πλήθη έχουν πια χαθεί, αλλά ο ήλιος εξακολουθεί να ζεσταίνει τις ήσυχες παραλίες και τα ασπρισμένα χωριά. Απολαύστε φρέσκα θαλασσινά σε ταβερνάκια στο λιμάνι, περπατήστε σε αρχαία μονοπάτια αρωματισμένα με άγριο θυμάρι και συμμετάσχετε με τους ντόπιους σε ήπια βραδινά πανηγύρια. Με χαμηλότερες τιμές και πιο χαλαρούς ρυθμούς, η Σίφνος αποκαλύπτει τη γνήσια γοητεία της – ιδανική για να ξεκουραστείτε πριν φτάσει για τα καλά το φθινόπωρο», αναφέρει χαρακτηριστικά η αναγνώστρια του Guardian, Σάντρα.

credit: Shutterstock

credit: Shutterstock

credit: Shutterstock

Τα υπόλοιπα μέρη της λίστας:

Περιήγηση με ηλεκτρικό ποδήλατο στη δυτική ακτή της Σαρδηνίας

«Εξερευνήσαμε την άγρια δυτική ακτή της Σαρδηνίας με ηλεκτρικό ποδήλατο μέσω του Bosa Bike Experience, που μας ανέβασε σε απότομα ορεινά χωριά με θέα στη σπινθηροβόλα γαλάζια θάλασσα, και μετά ξανά κάτω για ένα mirto spritz σε μπαρ στο ηλιοβασίλεμα, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Έπειτα επιστρέψαμε στον λαβύρινθο με τα πολύχρωμα πλακόστρωτα σοκάκια της Μπόσα για να δοκιμάσουμε σπεσιαλιτέ της Σαρδηνίας, όπως φρέγκολα με θαλασσινά, καπνιστή ρικότα και κρασί από τοπικά αμπέλια που καλλιεργούνται σε ηφαιστειογενές έδαφος. Οι κοντινές παραλίες ήταν υπέροχες – άλλες φιλικές για οικογένειες, άλλες άγριες και ερημικές».

Ένα εντυπωσιακό ιταλικό ξενοδοχείο κάτω από τους βράχους του Σορέντο

«Μία από τις αγαπημένες μου φθινοπωρινές αποδράσεις είναι το Hotel Admiral (δίκλινα από περίπου £140 με πρωινό), που είναι σκαρφαλωμένο στους βράχους του Σορέντο. Περνούσα τα πρωινά μου χαλαρώνοντας στην ζεστή μαύρη άμμο και κολυμπώντας στη θάλασσα, που παρέμενε ευχάριστα ζεστή μετά το καλοκαίρι. Περίπου στις δύο, ο ήλιος χανόταν πίσω από τους βράχους, αφήνοντας τα απογεύματα για βόλτες σε σκιερά περάσματα και ξύλινες σκάλες που οδηγούν σε γοητευτικά εστιατόρια και μαγαζάκια. Το βράδυ, οι πορτοκαλιές λάμψεις των φαναριών τύλιγαν το χωριό σε ρομαντική ατμόσφαιρα, ενώ οι ταβέρνες έπαιζαν ιταλική μουσική. Και πάντα παρών, απέναντι στον κόλπο, ο επιβλητικός Βεζούβιος».

Ποδηλασία στο χρυσαφένιο φως της Τοσκάνης

«Η Λούκα είναι μια τέλεια καλοκαιρινή απόδραση, λουσμένη στο χρυσαφένιο τοσκανικό φως και γεμάτη πολιτιστική γοητεία. Τα δεντροφυτεμένα αναγεννησιακά τείχη προσκαλούν σε χαλαρές βόλτες με ποδήλατο, ενώ η παλιά πόλη, χωρίς αυτοκίνητα, προσφέρει ήσυχες βόλτες σε στενά σοκάκια και πλατείες. Τον Σεπτέμβριο, η πόλη φωτίζεται με τη Luminara di Santa Croce, μια πομπή με κεριά που μεταμορφώνει τη Λούκα σε ζωντανό έργο τέχνης. Οι αγορές γεμίζουν με εποχικά προϊόντα, ενώ τα κοντινά αμπέλια ξεκινούν τον τρύγο τους. Είτε απολαμβάνετε ένα buccellato σε ένα σκιερό καφέ είτε ανεβαίνετε στον Πύργο Guinigi για θέα μέχρι τα Απέννινα, η Λούκα συνδυάζει γαλήνη, ιστορία και αισθητική απόλαυση».

Τα πλωτά πάρτι έφυγαν από τη Φορμεντέρα – αλλά όχι ο ήλιος

«Η πιο ήσυχη αδελφή της Ίμπιζα, η Φορμεντέρα, είναι παράδεισος μόλις φεύγουν τα πλωτά πάρτι τον Αύγουστο. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η ζέστη έχει γλυκάνει, αλλά η θάλασσα μοιάζει ακόμη με μετάξι. Νοικιάστε ποδήλατο στη La Savina, κάντε πετάλι σε αρωματισμένα με πεύκο μονοπάτια προς τις εκθαμβωτικές αμμουδιές της Platja de ses Illetes, και μετά απολαύστε παέγια στο ηλιοβασίλεμα σε ένα chiringuito, καθώς φλαμίνγκο πετούν πάνω από τα γειτονικά αλυκά. Με τους περισσότερους ημερήσιους επισκέπτες να έχουν φύγει, ακόμη και ο μοναδικός φάρος του νησιού στη La Mola μοιάζει να σας ανήκει. Οι εκτός σεζόν προσφορές στα πλοία από την Ίμπιζα κάνουν αυτόν τον μικροσκοπικό παράδεισο surprisingly οικονομικό».

Ένα γαλλικό B&B που τα έχει όλα

«Για μια ήπια φθινοπωρινή απόδραση, κατευθυνθείτε στο Le Relais du Chien Bleu (δίκλινα από €80 τη νύχτα), ένα κρυμμένο B&B στα σύνορα Lot-Aveyron. Στεγάζεται σε ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα και σερβίρει εξαιρετικά vegan πιάτα (ναι, στη Γαλλία!) από τοπικά προϊόντα της αγοράς. Κάντε βόλτα μέχρι τον ποταμό Lot, δαγκώστε σύκα κατευθείαν από τα δέντρα και χαθείτε στους μεσαιωνικούς δρόμους του Capdenac-Le-Haut, ενώ η κοντινή σιδηροδρομική πόλη Capdenac προσθέτει ιστορική γοητεία. Με λιγότερα πλήθη και ζεστούς, φιλόξενους οικοδεσπότες, είναι το τέλειο μέρος για να απολαύσετε τον χαλαρό ρυθμό της αγροτικής νότιας Γαλλίας καθώς το καλοκαίρι δίνει τη θέση του στο φθινόπωρο».

Περιπλάνηση σε ρωμαϊκά ερείπια στο Αλεντέζο της Πορτογαλίας

«Το Αλεντέζο λούζεται σε χρυσαφένιο φως μέχρι και τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η περιοχή εκτείνεται από δάση φελλοδρυών μέχρι άγριες ατλαντικές παραλίες, με τις θερμοκρασίες την ημέρα να παραμένουν πάνω από 20°C. Στην ασβεστωμένη πόλη Έβορα, ρωμαϊκά ερείπια και ήσυχες πλατείες προσκαλούν σε αργούς περιπάτους. Πιο δυτικά, η ακτογραμμή κοντά στη Vila Nova de Milfontes προσφέρει ζεστό κύμα και σχεδόν άδειες αμμουδιές. Το Αλεντέζο είναι νωχελικό και λουσμένο στον ήλιο, μια μυστική απόδραση όπου το καλοκαίρι μοιάζει να παρατείνεται και ο χρόνος να σταματά».

Πάρτε το τρένο για την Ταραγόνα της Ισπανίας

«Η Ταραγόνα είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη με Eurostar, TGV και μετά τοπικό τρένο από τη Βαρκελώνη. Διαμερίσματα με δυνατότητα self-catering στο κέντρο της παλιάς πόλης συχνά ενσωματώνουν τμήματα από τα αρχαία τείχη ή τα θεμέλια του ρωμαϊκού ιπποδρόμου, προσφέροντάς σας την εμπειρία ζωής σαν ντόπιος, με στενές κοινόχρηστες σκάλες και αγορές στην πόρτα σας. Τα υπαίθρια τραπέζια των εστιατορίων παραμένουν απολαυστικά μέχρι το φθινόπωρο, και τα κύματα στη θάλασσα ακόμη ζεστά. Η είσοδος στο αμφιθέατρο κοστίζει μόλις €5 (ξεπέρασέ το Ρώμη!) και μπορείτε να δείτε σωζόμενες τοιχογραφίες».

Αγροτουρισμός μέσα στη δόξα της Οθωμανικής εποχής στην Αλβανία

«Η πόλη Μπεράτ, που προστατεύεται από την UNESCO και είναι γνωστή ως “πόλη με τα χίλια παράθυρα”, δεν προσφέρει μόνο κάστρα, οθωμανικά σπίτια, μουσεία κ.λπ., αλλά είναι και ιδανικός προορισμός για αγροτουρισμό. Αν θέλετε να ζήσετε τη συγκομιδή φρούτων όπως σταφύλια και σύκα (το Alpeta είναι ένας από τους πολλούς αμπελώνες και φάρμες που προσφέρουν αγροτουρισμό), τότε ο Σεπτέμβριος είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε».

Διαμονή σε αναγεννημένο φυσικό καταφύγιο στη νοτιοδυτική Γαλλία

«Τα νυσταγμένα δάση της νοτιοδυτικής Γαλλίας είναι υπέροχα για μια φθινοπωρινή απόδραση. Μείνετε κοντά στη Λιμόζ στο Le Moulin de Pensol (γκαράζ από €60 τη νύχτα), που λειτουργεί ως φυσικό καταφύγιο με πολλή γη αφιερωμένη στην αναγέννηση της φύσης. Τα μανιτάρια παίρνουν τη θέση των πεταλούδων ως το κύριο αξιοθέατο του Σεπτεμβρίου, με το πλεονέκτημα ότι μένουν ακίνητα για φωτογραφίες. Διένυσα χιλιόμετρα σε χρυσαφένια, δεντροστοιχισμένα μονοπάτια στο φυσικό περιφερειακό πάρκο του Περικώρ-Λιμουζέν. Το ετήσιο φεστιβάλ κάστανου στο Dournazac ολοκλήρωσε το φθινοπωρινό πακέτο».

