09.09.2025 10:40

The Sun: Η Σίφνος στην κορυφή με τα πιο «value for money» ελληνικά νησιά

09.09.2025 10:40
SIFNOS_shutterstock

Τα νησιά που εμφανίζουν την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας υπηρεσιών προτείνει η The Sun αξιοποιώντας την εμπειρία ειδικών και επαγγελματιών του τουρισμού.

Ανάμεσα σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, η βρετανική εφημερίδα αναδεικνύει τη Σίφνο στην πρώτη θέση του καταλόγου.

Σύμφωνα με το διεθνές μέσο, «ορισμένα ελληνικά νησιά έχουν εξελιχθεί σε φημισμένους αλλά πολύ ακριβούς διεθνείς προορισμούς.

Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει πολλές επιλογές για διακοπές σε ποιοτικά μέρη με πολύ καλή αξία σε τουριστικές υπηρεσίες προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες».

Στη συνέχεια του αφιερώματος, προτείνει ως πρώτη επιλογή το νησί του Τσελεμεντέ για τα πανέμορφα χωριά, την ιδιαίτερη τοπική κουζίνα, τις εκατοντάδες εκκλησίες, την αυθεντικότητα, τα φεστιβάλ, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό.

Τη λίστα συμπληρώνουν η Σύρος, η Ψέριμος και η Φολέγανδρος.

«Η Σίφνος είναι ένα “ψηφιδωτό” εμπειριών και συναισθημάτων που “μαγνητίζει” επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση των παραδόσεων και την ανάπτυξη του πολιτισμού είναι κομμάτι της ταυτότητας και ποιότητας του νησιού μας», εξηγεί ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

Σημειώνεται, πως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου, ο προορισμός σημείωσε ρεκόρ ακτοπλοϊκών αφίξεων μέχρι τον Αύγουστο του 2025 με αύξηση άνω του 9% σε σχέση με την περυσινή χρονιά και «ιστορικό υψηλό» στις αφίξεις κάθε μήνα από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο από το 2011.

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

