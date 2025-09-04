search
TRAVEL

04.09.2025 19:20

Πάρος: Κερδίζει διακρίσεις από διεθνή Μέσα και για την εκτός αιχμής περίοδο (photos)

04.09.2025 19:20
paros

Το ενδιαφέρον ελλήνων και ξένων επισκεπτών συνεχίζει να προσελκύει η Πάρος ακόμα και το φθινόπωρο, αποτέλεσμα των συνεχών διακρίσεων που είχε στη διάρκεια του χρόνου τόσο από το «Travel and Leisure» όσο και από την Expedia.

Σύμφωνα με τον Δήμο Πάρου, μετά την παγκόσμια πρωτιά για το 2025 στις επιλογές των αναγνωστών του διεθνώς αναγνωρισμένου Μέσου «Travel and Leisure», σειρά είχε η δημοφιλής ιστοσελίδα «Expedia» που επέλεξε την Πάρο στη δική της λίστα με τα καλύτερα νησιά του κόσμου για τη φετινή χρονιά.

«Με βάση πραγματικά στοιχεία από ταξιδιώτες, η λίστα με τα πιο δημοφιλή νησιά της Expedia προσφέρει στους ταξιδιώτες την έμπνευση που χρειάζονται για να οργανώσουν μια πιο έξυπνη απόδραση σε ένα νησί», δήλωσε η Melanie Fish, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Expedia Group. Σημειώνεται ότι η παρότρυνση της ιστοσελίδας αφορά στην επιλογή ταξιδιών στην εκτός αιχμής περίοδο, πράγμα που αποτελεί στρατηγικό στόχο της πολιτικής του Δήμου.

Τα νησιά που περιλαμβάνονται στη λίστα για το 2025 αντανακλούν τις αξίες των ταξιδιωτών και είναι:

  • Αρούμπα (Καλύτερο για ηλιοφάνεια όλο το χρόνο)
  • Μπαλί, Ινδονησία (Καλύτερο για χαλάρωση
  • Δομινικανή Δημοκρατία (Καλύτερο για περιπέτεια)
  • Φίτζι (Καλύτερο για κοινότητα)
  • Τζαμάικα (Καλύτερη για πολιτισμό)
  • Κο Σαμούι, Ταϊλάνδη (Καλύτερη για προσιτή πολυτέλεια)
  • Μαλδίβες (Καλύτερη για ρομαντισμό)
  • Οάχου, Χαβάη (Καλύτερη για σέρφινγκ)
  • Πάρος, Ελλάδα (Καλύτερη για νυχτερινή ζωή)
  • Σαρδηνία, Ιταλία (Καλύτερη για λάτρεις του φαγητού).

Εξίσου σημαντική είναι η επισήμανση και της ταξιδιωτικής ιστοσελίδας Hello tickets που, για να βοηθήσει τους ταξιδιώτες να βρουν τις πιο ήσυχες και κρυμμένες παραλίες της Ευρώπης, δημοσίευσε μια λίστα με τις 10 καλύτερες ακτές για φέτος το καλοκαίρι.

Και σε αυτή την κατάταξη, η Πάρος, με τη Χρυσή Ακτή, «φιγουράρει» στις επιλογές του Μέσου που σημειώνει: «Αν ψάχνεις κάτι με περισσότερη δράση, κατευθύνσου στην Χρυσή Ακτή της Πάρου, στην Ελλάδα, που βρίσκεται στην έβδομη θέση. Η παραλία προσφέρει πλήθος παροχών, όπως ξαπλώστρες και ομπρέλες, καθώς και καταδυτικές εκδρομές, για να εξερευνήσεις το εντυπωσιακό Σπήλαιο Παντερονήσι. Αν νιώθεις πιο τολμηρός, η Χρυσή Ακτή είναι γνωστή για τις ιδανικές συνθήκες για windsurf και kitesurf. Και όταν σε πιάσει η πείνα μετά τη δράση, κάνε μια βόλτα κατά μήκος της παραλίας, όπου θα βρεις αρκετές ταβέρνες και εστιατόρια».

Στο μεταξύ, η Πάρος βρέθηκε και στο επίκεντρο του island hopping για τους Αμερικανούς, σύμφωνα με τα στοιχεία κρατήσεων του Ferryhopper για το 2025.

Συγκεκριμένα οι Αμερικανοί -μαζί με ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά- θεωρούν ως δημοφιλέστερες επιλογές:

  • Μύκονος – Πάρος – Σαντορίνη
  • Νάξος – Πάρος – Σαντορίνη
  • Μήλος – Μύκονος – Σαντορίνη
  • Ίος – Μήλος – Πάρος
  • Ηράκλειο – Μήλος – Σαντορίνη
  • Μύκονος – Νάξος – Πάρος.

Σημειώνεται ότι η Πάρος αναπτύσσει έντονη δυναμική στον τουρισμό υψηλού εισοδήματος, κατακτώντας διεθνείς διακρίσεις και αυξάνοντας τη δημοτικότητά της σε αγορές όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και σε μήνες χαμηλότερης ζήτησης, πράγμα που αποτελεί ζητούμενο για την ορθολογική κατανομή του εισερχόμενου τουρισμού στο χρόνο.

Το κυκλαδίτικο νησί αναδείχθηκε στην 6η θέση μεταξύ των πιο ανερχόμενων πολυτελών προορισμών της Ευρώπης για το 2025, σύμφωνα με μελέτη του tour operator CV Villas. Πρόκειται για την υψηλότερη θέση ελληνικού προορισμού στη λίστα, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση ταξιδιωτικών κριτικών με χρήση του όρου «πολυτέλεια», του όγκου αξιολογήσεων και της βαθμολογίας τους. Το κυκλαδίτικο νησί ξεχώρισε για την αυθεντική του αρχιτεκτονική, τις γαστρονομικές εμπειρίες και την ποιότητα διαμονής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Ferryscanner, η Πάρος γνωρίζει σημαντική αύξηση ζήτησης σε δύο βασικές τουριστικές αγορές: στην πρώτη θέση για τους Βρετανούς και στη δεύτερη θέση για τους Αμερικανούς από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου 2025. Οι μεν Αμερικανοί φαίνεται να επιλέγουν προορισμούς που προσφέρουν ηρεμία και χαλάρωση, ενώ οι Βρετανοί προτιμούν πιο ανεξερεύνητες νησιωτικές εμπειρίες.

