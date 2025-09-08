Σχεδόν 1,5 εκατ. επισκέπτες φέτος το καλοκαίρι στη Θάσο

Εκατό χιλιάδες περισσότεροι, συγκριτικά με την περσινή χρονιά, ήταν οι επισκέπτες της Θάσου, το τρίμηνο (Ιουνίου – Αυγούστου) του φετινού καλοκαιριού, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

Το νησί της Θάσου παρέμεινε και στο επίκεντρο του τουριστικού χάρτη της Ελλάδας, με τα στατιστικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη κίνηση που παρουσίασε το νησί. Τα δεδομένα που καταγράφονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, τα οποία αφορούν τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, υποδεικνύουν την εντυπωσιακή αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο προς τη Θάσο όσο και προς τα νησιά του βορείου ανατολικού Αιγαίου.

Τα αριθμητικά στοιχεία μαρτυρούν τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή μετά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας του κορονοϊού. Οι τουρίστες φαίνεται να επιστρέφουν με ενθουσιασμό σε έναν τόπο που συνδυάζει φυσική ομορφιά, πολιτιστική κληρονομιά και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Σύμφωνα με τον συγκριτικό πίνακα της συνολικής διακίνησης των επιβατών για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, στο νησί της Θάσου πέρασαν με φέρι μπόουτ (μόνο από το λιμάνι της Κεραμωτής) 1.424.019 επιβάτες, ενώ πέρσι ο αριθμός αυτός ήταν 1.355.807.

Αντίστοιχα, αυξημένη ήταν η κίνηση στα φορτηγά αυτοκίνητα (44.621 φέτος, ενώ πέρσι ήταν 43.539), στα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα (369.849 φέτος, ενώ πέρσι ήταν 348. 326), αλλά και στις μοτοσυκλέτες (11.242 φέτος, ενώ πέρσι ήταν 10.236).

Από το λιμάνι της Καβάλας, στην πορθμειακή γραμμή Καβάλας-Πρίνου, παρατηρήθηκε μικρή μείωση της τάξης των 3.500 επιβατών, μιας και φέτος μετακινήθηκαν 112.947 επιβάτες συγκριτικά με πέρυσι (116.427). Η μείωση αυτή οφείλεται στα σαφώς λιγότερα δρομολόγια που υπάρχουν σε καθημερινή βάση σε σχέση με το λιμάνι της Κεραμωτής (σχεδόν κάθε μισή ώρα) αλλά και στο γεγονός ότι τα πλοία από την Καβάλα κάνουν 1,5 ώρα για να φτάσουν στη Θάσο, όταν από την Κεραμωτή χρειάζονται σαράντα λεπτά.

Αυξημένη, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ήταν η κίνηση και προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου από το επιβατικό λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος». Φέτος το καλοκαίρι μετακινήθηκαν συνολικά 136.994 επιβάτες (έναντι 129.243 που μετακινήθηκαν την περσινή καλοκαιρινή περίοδο), 2.956 φορτηγά (2.702 πέρσι) και 34.619 ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα (32.073 πέρσι).

Τα αναλυτικά στοιχεία για τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων δείχνουν πως το νησί της Θάσου καταλαμβάνει αναλογικά τη μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Η φετινή σεζόν παρουσιάζει όχι μόνο σημαντική αύξηση στον αριθμό των ταξιδιωτών, αλλά και σε αυτόν των οχημάτων που διακινήθηκαν μέσω των δυο ακτοπλοϊκών γραμμών, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της Θάσου ως έναν προορισμό όχι μόνο για σύντομες αποδράσεις, αλλά και για οικογενειακές ή για πολυήμερες διακοπές.

Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια, το νησί αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πρωτίστως για τους Ρουμάνους, και εν συνεχεία για τους Βούλγαρους λόγω της εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς μετακίνησής τους μέσω της Εγνατίας. Τουριστικά πρακτορεία στη γειτονική Βουλγαρία και στη Ρουμανία, στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών πακέτων για Θάσο και Καβάλα, σημειώνουν χαρακτηριστικά σε διαφημιστικές καμπάνιες ότι «σε λιγότερο από έξι ώρες μπορούν να απολαμβάνουν και να κολυμπούν στις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας». Ωστόσο, και πολλοί βορειοευρωπαίοι (Γερμανοί, Άγγλοι, Ολλανδοί και Σουηδοί) επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους κάθε καλοκαίρι μέσα από οργανωμένα τουριστικά πακέτα.

