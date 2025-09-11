Griekenland.net: Αυτά είναι τα 10 πιο νόστιμα ελληνικά τυριά – Πρωτιά για το σκοτύρι Ίου

«Τα ελληνικά τυριά αναδεικνύονται στο γνησιότερο και το πιο επιδραστικό αναμνηστικό των τουριστικών προορισμών» αναφέρει η έρευνα του Griekenland.net που ειδικεύεται στις διακοπές των Ολλανδών στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο με τίτλο «Τυριά από την Ελλάδα: τα 10 πιο νόστιμα ελληνικά τυριά και πού μπορείτε να τα δοκιμάσετε»:

«Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η χώρα του ελαιόλαδου, του κρασιού και των ηλιόλουστων ακτών. Είναι επίσης ένας πραγματικός παράδεισος για τους φίλους του τυριού. Με πάνω από 60 παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα από γενιά σε γενιά, η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τυριών στην Ευρώπη. Η φέτα η οποία παράγεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι αναμφίβολα το πιο γνωστό είδος, αλλά όσοι εμβαθύνουν, θα ανακαλύψουν μια πλούσια παλέτα γεύσεων από μαλακά, δροσιστικά τυριά μέχρι πικάντικες, παλαιωμένες ποικιλίες που έχουν κερδίσει ακόμη και διεθνή βραβεία».

Μελετώντας τις προτιμήσεις και εντυπώσεις των αναγνωστών, η ιστοσελίδα εντοπίζει στη συνέχεια τις τουριστικές περιοχές και τους παραγωγούς τυριών που επιλέγουν οι Ολλανδοί.

Σκοτύρι στην κορυφή

Μεταξύ δέκα προορισμών από τις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Επτάνησα, την Κρήτη, την Ήπειρο, την Θεσσαλία, την Μακεδονία και την Στερεά Ελλάδα, η Ίος καταλαμβάνει την πρώτη θέση με το τοπικό σκοτύρι.

Όπως αναφέρεται: «αυτό το κρεμώδες, ελαφρώς ξινό κατσικίσιο τυρί είναι το καμάρι της Ίου. Με γεύση φρέσκια και πικάντικη, το σκοτύρι, παρασκευάζεται πολλές γενιές πίσω, από οικογένειες που εκτρέφουν κοπάδια με ελεύθερη βοσκή στο άγριο τοπίο του νησιού. Στην Ίο ξεχωρίζουν δύο τυροκομεία. Στο Διασέλι, υπάρχει η δυνατότητα της δοκιμής καθώς και της παρακολούθησης του αυθεντικού τρόπου παρασκευής, ενώ και το Νιότικο παρασκευάζει τυρί σύμφωνα με τις Κυκλαδίτικες παραδόσεις».

Σημειώνεται ότι η προβολή στο εξωτερικό είναι αποτέλεσμα του θεματικού καλέσματος του Δήμου Ιητών για την ανάδειξη ποιοτικών τοπικών προϊόντων.

«Η Ίος δεν είναι μόνο διασκέδαση ή χαλάρωση σε μια χρυσαφένια αμμουδιά. Είναι ένα νησί με πολλά μυστικά και ευχάριστες εκπλήξεις στην υψηλή και τη χαμηλή σεζόν. H γαστρονομία, ο πολιτισμός και τα activities στο νησί προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες εμπειρίες κάθε χρόνο και εμπλουτίζουν τις επιλογές του επισκέπτη», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών, Αντώνης Μέττος.

Η «χρυσή» δεκάδα

Μετά το σκοτύρι Ίου, τη λίστα με τα δέκα πιο νόστιμα ελληνικά τυριά σύμφωνα με το δημοσίευμα συμπληρώνουν:

2- Γραβιέρα Νάξου

Η γραβιέρα της Νάξου είναι ένα σκληρό, χρυσοκίτρινο τυρί με γεύση που θυμίζει ξηρούς καρπούς. Παρασκευάζεται συνήθως από αγελαδινό γάλα και ωριμάζει για τουλάχιστον 3 μήνες. Η γραβιέρα Νάξου έχει ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), η οποία εγγυάται την ποιότητα και την προέλευσή της. Για πολλές γενιές, οι οικογένειες της Νάξου παράγουν αυτό το τυρί, το οποίο έχει κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία.

3 – Κοπανιστή Μυκόνου

Η κοπανιστή είναι ένα πικάντικο, κρεμώδες τυρί με έντονη πιπεράτη γεύση που προκύπτει από την ωρίμανση. Αυτή η αλειφώδης λιχουδιά παρασκευάζεται εδώ και αιώνες στη Μύκονο και ταιριάζει τέλεια με ούζο και ψωμί. Αν και η παραγωγή του παραμένει μικρής κλίμακας, είναι ένα από τα πιο μοναδικά ελληνικά τυριά.

4 – Λαδοτύρι Λέσβου

Λαδοτύρι σημαίνει κυριολεκτικά «τυρί διατηρημένο σε λάδι». Στη Λέσβο, οι αγρότες ωριμάζουν το πρόβειο τυρί τους σε ελαιόλαδο, το οποίο του προσδίδει μια πλούσια, ελαφρώς αλμυρή γεύση. Αυτό το κίτρινο-λευκό, σκληρό τυρί είναι ένα πραγματικό τυρί αποθήκευσης, που συχνά διατηρείται για μήνες. Η Vasilas’ Traditional Ladotyri Cheese παράγει το τυρί εδώ και γενιές και παραμένει πιστή στην αιώνια μέθοδο.

5 – Φέτα Κεφαλονιάς

Η παγκοσμίως γνωστή φέτα, λευκή και θρυμματισμένη με φρέσκια και αλμυρή γεύση, επιτρέπεται να παράγεται επίσημα μόνο στην Ελλάδα. Στην Κεφαλονιά, η οικογένεια Γκαλιάτσατος παράγει φέτα από κατσικίσιο και πρόβειο γάλα εδώ και δεκαετίες. Στο κατάστημά τους στο Αργοστόλι μπορείτε να δοκιμάσετε πώς η τέχνη και η παράδοση συνδυάζονται σε αυτό το βραβευμένο τυρί.

6 – Μυζήθρα Κρήτης

Η μυζήθρα είναι ένα μαλακό, λευκό τυρί που τρώγεται συχνά φρέσκο, αλλά μερικές φορές ωριμάζει και γίνεται πικάντικο. Η γεύση του είναι ήπια και κρεμώδης και χρησιμοποιείται συχνά σε επιδόρπια ή ως γαρνιτούρα σε ζυμαρικά. Στο Cretan Olive Oil Farm στην Κρήτη μπορείτε να δείτε πώς αυτό το τυρί παρασκευάζεται ακόμα με τον παραδοσιακό τρόπο, συχνά σε συνδυασμό με ελαιόλαδο και τοπικά βότανα.

7 – Μετσόβονε Ηπείρου

Το μετσοβόνε είναι ένα καπνιστό ημίσκληρο τυρί από το ορεινό χωριό Μέτσοβο. Αυτό το χρυσοκάστανο τυρί έχει πλούσια, πικάντικη γεύση και παράγεται από γενιές τώρα από τις τοπικές οικογένειες. Η Μετσόβονη φέρει την ονομασία ΠΟΠ και έχει κερδίσει διεθνή βραβεία.

8 – Μανούρι Θεσσαλίας

Το μανούρι είναι ένα κρεμώδες, μαλακό λευκό τυρί, που παράγεται από τον ορό που απομένει μετά την παραγωγή της φέτας. Η γεύση του είναι ήπια, βουτυρώδης και ελαφρώς γλυκιά, γι’ αυτό χρησιμοποιείται συχνά σε επιδόρπια ή σαλάτες. Αυτό το τυρί από τη Θεσσαλία είναι αγαπητό στους σεφ και είναι γνωστό ως ένα από τα πιο εκλεπτυσμένα ελληνικά τυριά.

9 – Κασέρι (Μακεδονία και Θεσσαλία)

Το κασέρι είναι ένα ημίσκληρο, ανοιχτόκκινο τυρί με πλούσια, ελαφρώς γλυκιά γεύση. Παρασκευάζεται παραδοσιακά από πρόβειο γάλα και μερικές φορές με λίγη κατσικίσια γάλα. Αυτό το τυρί, που ωριμάζει για τουλάχιστον τέσσερις μήνες, προστατεύεται με ΠΟΠ και χρησιμοποιείται συχνά σε ζεστά πιάτα, όπως το σαγανάκι.

10 – Κατίκι Δομοκού (Στερεά Ελλάδα)

Το κατίκι είναι ένα φρέσκο, κρεμώδες και ελαφρώς ξινό τυρί, που παράγεται από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα. Έχει λευκό χρώμα και είναι αλειφώδες, ιδανικό για ψωμί ή ως ντιπ. Το κατίκι από το Δόμοκο είναι αγαπητό για την απαλή υφή και την εύκολη πέψη του και εξακολουθεί να παράγεται σε μικρά αγροκτήματα.

