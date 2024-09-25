ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:04
25.09.2024 11:23

Taste Atlas: «Σαρώνουν» τα ελληνικά τυριά, πέντε στην πρώτη δεκάδα

Πέντε ελληνικά τυριά φιγουράρουν στην πρώτη δεκάδα με τα καλύτερα τυριά στον κόσμο, σύμφωνα με την κατάταξη του site Taste Atlas.

Για την ακρίβεια, η γραβιέρα Νάξου και η γραβιέρα Κρήτης καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, ενώ η κεφαλογραβιέρα, το Σαν Μιχάλη και η γραβιέρα Αγράφων βρίσκονται στην 7η, 8η και 9η θέση της λίστας.

Και η παρουσία των ελληνικών τυριών δεν τελειώνει εκεί: το κεφαλοτύρι και το μετσοβόνε καταλαμβάνουν τη 13η και 14η θέση της λίστας, το λαδοτύρι Μυτιλήνης βρίσκεται 17ο και το μελίχλωρο καταλαμβάνει την 43η θέση στην κατάταξη.

Για την ιστορία, ως καλύτερο τυρί στον κόσμο σύμφωνα με τον Taste Atlas θεωρείται η παρμεζάνα Ρετζιάνο, και τη δεκάδα συμπληρώνουν τα ιταλικά Γκράνα Παντάνο, Πεκορίνο Ρομάνο, Πεκορίνο Σάρντο και η ελβετική γραβιέρα.

