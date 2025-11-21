6 θρυλικά ξενοδοχεία πέντε αστέρων για… φαντασιώσεις διακοπών

Σε μια εποχή όπου τα πολυτελή ξενοδοχεία φαίνονται ως επιστημονική φαντασία για τους περισσότερους, υπάρχουν πολλά που στέκονται αλώβητα.

Θρυλικά μέρη, που λειτουργούν για περισσότερα από 100 χρόνια αδιάλειπτα, με το ίδιο όνομα, και, φυσικά, είναι ξενοδοχεία 5 αστέρων, σκορπισμένα ανά τον κόσμο.

Για την πλειοψηφία του κόσμου, η διαμονή σε κάποιο από αυτά είναι ένα άπιαστο όνειρο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να ονειρεύεται κάποιος…

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Πολύ πριν το Μόντε Κάρλο γίνει διάσημο, ήταν απλώς μια συνοικία του Μονακό γεμάτη ελαιόδεντρα και λεμονιές. Για να προσελκύσει πλούσιους ταξιδιώτες, το Hôtel de Paris Monte-Carlo χτίστηκε το 1864 και το περίφημο Καζίνο του Μόντε Κάρλο άνοιξε δίπλα του δεκαέξι χρόνια αργότερα.

Το Hôtel de Paris Monte-Carlo δεν έμεινε στο παρελθόν, αλλά εντυπωσιάζει με μια σύγχρονη αύρα. Διαθέτει εξαιρετικά εστιατόρια από τους σεφ Alain Ducasse και Cedric Grolet και καινοτόμες θεραπείες σπα που συνεχίζουν να προσελκύουν αρχηγούς κρατών, διασημότητες και απαιτητικούς ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Ritz Paris

Μετά τα εγκαίνιά του το 1898, το Ritz Paris έγινε γρήγορα το σημείο όπου έπρεπε κανείς να βρίσκεται και να τον βλέπουν. Το Ritz εντυπωσίαζε με την πρωτοπορία του (ήταν το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο με ηλεκτρικό ρεύμα σε κάθε όροφο και ιδιωτικά μπάνια στα δωμάτια), με την κομψότητά του (μεγαλοπρεπείς σκάλες, εξαιρετικά χαλιά και χρυσές βρύσες σε σχήμα κύκνου) και με τις απολαύσεις του (όπως το διάσημο Bar Hemingway και το Ritz Bar). Το ξενοδοχείο παραμένει μια πολυζητημένη επιλογή χάρη στα 142 εξατομικευμένα δωμάτιά του, το τετράστερο σπα και το πολυτελές περιβάλλον του.

The Savoy, London

Χαρακτηρισμένο ως το πιο διάσημο ξενοδοχείο του Λονδίνου, το Savoy έχει ένα παρελθόν γεμάτο ιστορικές στιγμές (ήταν το πρώτο δημόσιο κτίριο στη Βρετανία που φωτίστηκε εξ ολοκλήρου με ηλεκτρισμό), εμφανίσεις διασημοτήτων και συγκεντρώσεις της βασιλικής οικογένειας. Όσοι θέλουν να ζήσουν σήμερα την ατμόσφαιρα της Εδουαρδιανής και της Αρ Ντεκό εποχής μπορούν να το κάνουν με διαμονή σε προσεκτικά ανακαινισμένα δωμάτια και σουίτες, δείπνο στο εκλεπτυσμένο Restaurant 1890 ή ποτά στο American Bar, το κοκτέιλ μπαρ με τη μακροβιότερη λειτουργία στην πόλη, το οποίο άνοιξε το 1893.

Hotel de la Ville, Rome

Χτισμένο στην κορυφή της Piazza di Spagna, το Hotel de la Ville κατέχει μια περιζήτητη θέση στη Ρώμη, ιδιαίτερα χάρη στο μπαρ της ταράτσας του, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κοκτέιλ με φόντο τη συναρπαστική θέα του ορίζοντα. Το παλάτσο του 18ου αιώνα προσφέρει και άλλους θησαυρούς, όπως μια ήσυχη, κρυμμένη αυλή γεμάτη πράσινο και έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από το Grand Tour του 18ου αιώνα, όταν Άγγλοι και Γερμανοί αριστοκράτες συνέλεγαν έργα τέχνης κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών ταξιδιών τους στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Hôtel de Crillon, Paris

Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΕ’ ανέθεσε την κατασκευή αυτού του παρισινού ορόσημου το 1758. Η οικογένεια του κόμη ντε Κριγιόν το χρησιμοποίησε αργότερα ως κατοικία, πριν μετατραπεί σε ξενοδοχείο το 1909. Σήμερα, ως ιδιοκτησία της Rosewood, το Hôtel de Crillon εξακολουθεί να αποπνέει μεγαλοπρέπεια, από τη νεοκλασική πρόσοψη και την αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα μέχρι τα δωμάτια με τα ψηλά ταβάνια και τις χρυσές λεπτομέρειες. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι σύγχρονες πινελιές, όπως οι signature σουίτες που σχεδίασε ο αείμνηστος σχεδιαστής μόδας Karl Lagerfeld.

Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz

Πέντε γενιές της οικογένειας Badrutt έχουν διασφαλίσει ότι ο κεντρικός στόχος αυτού του θερέτρου στο Σεν Μόριτς παραμένει ανέπαφος. Να κρατήσουν ζωντανό το όνειρο των κλασικών διακοπών στις ελβετικές Άλπεις και ταυτόχρονα να καλωσορίζουν νέους εξερευνητές στην περιοχή. Τα κατάφεραν με επιτυχία τα τελευταία 130 χρόνια, συνδυάζοντας κλασικές πινελιές (ευάερα δωμάτια με θέα στο γραφικό χωριό) και σύγχρονες παροχές (το La Coupole—Matsuhisa είναι δημιούργημα του σεφ Nobu) με ένα χιονισμένο τοπίο που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.

Διαβάστε επίσης:

Financial Times: Η Θεσσαλονίκη κορυφαίος φθινοπωρινός προορισμός στην Ευρώπη

Κορυσχάδες: Το χωριό-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης που ξεχωρίζει για την ορεινή αρχιτεκτονική του

Αυτές είναι οι 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις – Η θέση της Αθήνας στη λίστα του Forbes (photos/video)