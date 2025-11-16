Οι Κορυσχάδες είναι χωριό και τοπική κοινότητα του Δήμου Καρπενησίου του Νομού Ευρυτανίας. Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καρπενησίου, σε υψόμετρο 940 μέτρων. Το 1955 μετονομάστηκε σε Κυψέλη, ονομασία που διατήρησε έως το 1965, οπότε και μετονομάστηκε εκ νέου.

Το χωριό συνδέθηκε άμεσα με την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης. Ο λόγος είναι ότι σε αυτό το μέρος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ύστερα από πανελλήνιες μυστικές εκλογές, το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούσαν αντιπρόσωποι των περισσότερων περιοχών της Ελλάδας.

Τη διενέργεια των εκλογών αποφάσισε και ανήγγειλε η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, η λεγόμενη κυβέρνηση των βουνών, που είχε σχηματιστεί με πρωτοβουλία του ΕΑΜ τον Μάρτιο του 1944. Στις εκλογές έλαβαν μέρος περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες και εκλέχθηκαν 250 εθνοσύμβουλοι, από ευρύτατο φάσμα.

Το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που στεγάζεται στο παλιό πέτρινο σχολείο κυριαρχεί στην αρχή του χωριού και τα παλιά αρχοντικά υψώνονται χτισμένα αμφιθεατρικά σαν σκηνικό ταινίας με φόντο τις καταπράσινες βουνοκορυφές. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο τους είναι οι κεντρικοί εξώστες και τα σαχνισιά τους.

Ελάχιστοι άνθρωποι μένουν σήμερα στις Κορυσχάδες, όμως τα παλιά αρχοντικά, ανακατασκευασμένα πλήρως, λειτουργούν ως ξενώνες αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο της περιοχής, η οποία περιβάλλεται από έλατα και όχι μόνο.

Ο οικισμός έχει κριθεί διατηρητέος με τους νέους ξενώνες και τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά να συνυπάρχουν αρμονικά.

