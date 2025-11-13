Αυτές είναι οι 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις – Η θέση της Αθήνας στη λίστα του Forbes (photos/video)

Το Forbes έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεση World’s Best Cities της Resonance Consultancy, με τις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για ζωή, εργασία και επίσκεψη. Στη λίστα βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την 74η θέση.

Κάθε χρόνο, στην έκθεση World’s Best Cities, η Resonance -σύμβουλοι στον τομέα των ακινήτων, του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης- και ο ερευνητικός της συνεργάτης Ipsos αναλύουν εκατοντάδες παγκόσμιους προορισμούς. Ο στόχος: να προσδιορίσουν ποια μέρη διαμορφώνουν πραγματικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και εξερευνούμε. Η νέα έκδοση αξιολογεί περισσότερες από 270 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου.

Σε αντίθεση με κατατάξεις που βασίζονται σε έναν μόνο παράγοντα, η Resonance εξετάζει εκατοντάδες δείκτες απόδοσης, από τη συνδεσιμότητα των αεροδρομίων και τα επίπεδα εκπαίδευσης μέχρι τον πολιτισμό, τη νυχτερινή ζωή και ακόμη και το συναίσθημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά συνδυάζονται με απαντήσεις σε έρευνα από περισσότερους από 21.000 ανθρώπους σε 30 χώρες.

Στη συνέχεια, η Resonance βαθμολογεί τις πόλεις χρησιμοποιώντας το λεγόμενο Place Power Score για τρεις αλληλένδετους πυλώνες: βιωσιμότητα, αγαπητικότητα και ευημερία. Η βιωσιμότητα περιλαμβάνει δείκτες όπως η ποιότητα του αέρα, η προσβασιμότητα με τα πόδια, η υγεία και το επίπεδο ζωής. Η αγαπητικότητα περιλαμβάνει δείκτες όπως η δημοτικότητα στο Google Trends, ο αριθμός βίντεο στο TikTok, η νυχτερινή ζωή, τα μουσεία και άλλα. Η ευημερία περιλαμβάνει τον αριθμό μεγάλων εταιρειών, την οικονομική παραγωγή, το επιχειρηματικό οικοσύστημα, το ποσοστό ανεργίας και άλλα.

«Η μεθοδολογία μας έχει εξελιχθεί για να αποτυπώσει αυτήν την αστική αναγέννηση», εξήγησε ο πρόεδρος της Resonance, Chris Fair, στην έκθεση. «Πέρα από παραδοσιακές μετρικές όπως η ανάπτυξη του ΑΕΠ, η συνδεσιμότητα των αεροδρομίων και το κόστος ζωής, πλέον μετράμε νέους δείκτες αστικής ζωντάνιας: το δυναμισμό των οικοσυστημάτων startups, τη ψηφιακή αλληλεπίδραση κατοίκων και επισκεπτών, το εύρος πολιτιστικών δράσεων και τον κλιματικό κίνδυνο και την ανθεκτικότητα».

Η Resonance έχει επίσης ενισχύσει την παγκόσμια κάλυψή της ενσωματώνοντας δεδομένα από πλατφόρμες όπως τα Weibo και Xiaohongshu. Σύμφωνα με τον Fair, αυτό διασφαλίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει «αυθεντικές τοπικές οπτικές».

Ο Fair εξήγησε ότι οι πόλεις που πρωτοπορούν στην κατάταξη «δεν προσαρμόζονται απλώς, αλλά πρωτοπορούν με νέα μοντέλα αστικής αριστείας».

Η καλύτερη πόλη στον κόσμο

Για 11η συνεχόμενη χρονιά, το Λονδίνο ανακηρύσσεται η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Η πόλη λαμβάνει βαθμολογία 2 στον δείκτη ευημερίας, 2 στην αγαπητικότητα και 3 στη βιωσιμότητα. Άλλα σημαντικά σημεία: Κατατάσσεται Νο. 1 στα αεροδρόμια και Νο. 1 στις μεγάλες εταιρείες.

«Η μαγνητική έλξη του Λονδίνου συνεχίζει να προσελκύει παγκόσμιο κοινό, από φοιτητές και επιχειρηματίες μέχρι τουρίστες και επιχειρηματικούς κολοσσούς», έγραψαν οι συγγραφείς της έκθεσης.

Παρά τα χρόνια αναταραχής, το Λονδίνο έχει σημειώσει ισχυρή ανάκαμψη μετά την πανδημία. Το 2024, οι δαπάνες διεθνών ταξιδιωτών έφτασαν σχεδόν τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια (από 17,4 δισ. το 2023), ξεπερνώντας προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι.

Το Λονδίνο κατατάσσεται επίσης μεταξύ των κορυφαίων πόλεων παγκοσμίως σε άμεσες ξένες επενδύσεις στην τεχνολογία και διαθέτει αριθμό-ρεκόρ εστιατορίων με αστέρι Michelin.

Ενώ η αγορά κατοικίας παραμένει στάσιμη, οι Αμερικανοί επωφελούνται: μεσίτες ακινήτων αναφέρουν τεράστια αύξηση ερωτημάτων από αμερικανούς αγοραστές. Η αγορά επαγγελματικών ακινήτων επίσης ανακάμπτει με αμερικανούς αγοραστές: Σύμφωνα με τη Resonance, 3,78 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών κεφαλαίων επενδύθηκαν σε επαγγελματικά ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2024.

Το Λονδίνο είναι «η πρωτεύουσα των πρωτευουσών», σύμφωνα με τη Resonance.

Νέα Υόρκη: Η καλύτερη πόλη των ΗΠΑ

Η Νέα Υόρκη ξεπερνά το Παρίσι και φτάνει στη δεύτερη θέση φέτος. Η πόλη λαμβάνει 2 στον δείκτη ευημερίας, χάρη στην διαφοροποιημένη οικονομία της που εκτείνεται από τα χρηματοοικονομικά μέχρι τα μέσα ενημέρωσης και την τεχνολογία. Λαμβάνει επίσης 2 στην αγαπητικότητα, χάρη στη σκηνή τεχνών, τη γαστρονομία παγκόσμιας κλάσης και μια σειρά νέων ξενοδοχείων και αξιοθέατων. Στη βιωσιμότητα παίρνει 3.

«Η άρνηση της Gotham να ακολουθήσει κάποιο σενάριο παραμένει το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα, κρατώντας τον κόσμο καθηλωμένο και διψασμένο για τη μοναδική της ενέργεια το 2026 και μετά», έγραψε η Resonance.

Η έκθεση αναφέρει τη «ταχύτητα» της πόλης, ορατή «από τα γωνιακά γραφεία του Hudson Yards μέχρι τις εισόδους των σπιτιών στο Bed-Stuy». Η πολιτιστική δυναμική κρατά την πόλη ψηλά στη λίστα: Νο. 2 παγκοσμίως για θέατρα και συναυλίες και στο Top 5 για μουσεία.

Οι μεγάλες επενδύσεις στην υποδομή έπαιξαν επίσης καθοριστικό ρόλο – από την ανακαίνιση των αεροδρομίων LaGuardia και JFK μέχρι την επέκταση των πράσινων χώρων και των παραθαλάσσιων πάρκων, η πόλη εκσυγχρονίζεται για μια νέα εποχή.

Οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο

Το υπόλοιπο των κορυφαίων πόλεων περιλαμβάνει μια μίξη διαχρονικών ισχυρών παικτών και ανερχόμενων αστέρων. Το Παρίσι μετακινείται από Νο. 2 πέρυσι στη θέση Νο. 3. Η Resonance περιγράφει τη γαλλική πρωτεύουσα ως «την πιο συναρπαστική αστική συμφωνία στον πλανήτη – ταυτόχρονα ιστορική και προοδευτική, κομψή και τραχιά, οικεία και παγκόσμια».

Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, το Παρίσι επένδυσε σημαντικά σε πιο καθαρές μεταφορές, δημόσιους χώρους και αναπλάσεις στις όχθες του Σηκουάνα – δυναμική που συνεχίζεται μέχρι το 2026. Η βιομηχανία φιλοξενίας αποφέρει πάνω από 35 δισ. δολάρια ετησίως, με προβλέψεις να φτάσει τα 50 δισ. έως το 2032. Με τη βαδισιμότητα, το επεκτεινόμενο δίκτυο ποδηλάτων και πρωτοβουλίες φιλικές στους πεζούς, το Παρίσι είναι εξίσου βιώσιμο όσο και αγαπητό.

Το Τόκιο διατηρεί τη θέση Νο. 4, γνωστό για την ασφάλεια, τη γαστρονομία και τον προσεγμένο αστικό σχεδιασμό του. «Οι αφίξεις επισκεπτών σπάνε ρεκόρ λόγω του αδύναμου γιεν, με την Ιαπωνία να υποδέχεται σχεδόν 37 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες το 2024 και να καταγράφει μηνιαία υψηλά το 2025».

Την πεντάδα συμπληρώνει η Μαδρίτη, που ανεβαίνει από τη θέση Νο. 13 πέρυσι στο Νο. 5, χάρη στη στοχαστική προσέγγιση στον εκσυγχρονισμό. «Οι επενδύσεις της Μαδρίτης που καθοδηγούνται από τη βιωσιμότητα στους άφθονους αστικούς και φυσικούς πόρους της είναι ένας ύμνος στην επαναχρησιμοποίηση και στη πεποίθηση ότι ό,τι είναι παλιό μπορεί να γίνει νέο ξανά».

Ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν δυναμική παρουσία, παρόλο που έχουν λιγότερες πόλεις στο Top 20 σε σχέση με πέρυσι. Πέρα από τη Νέα Υόρκη στο Νο. 2, η μόνη άλλη πόλη στο Top 20 είναι το Λος Άντζελες στο Νο. 12. Την πρώτη πεντάδα των ΗΠΑ συμπληρώνουν: Μαϊάμι (Νο. 26), Σαν Φρανσίσκο (Νο. 28) και Σικάγο (Νο. 35). Μικρότερες μητροπόλεις όπως το Ντένβερ (Νο. 84), το Ώστιν (Νο. 87) και η Βαλτιμόρη (Νο. 89) κατατάσσονται επίσης στις 100 καλύτερες πόλεις.

Συλλογικά, ο αριθμός αμερικανικών πόλεων στη λίστα -ο μεγαλύτερος από κάθε χώρα- υπογραμμίζει τη διαχρονική δύναμη της Αμερικής. Αλλά οι μεταβαλλόμενες παγκόσμιες αντιλήψεις για το «Brand America» αρχίζουν να διαμορφώνουν το πώς βλέπει ο κόσμος τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Jason McGrath, EVP και επικεφαλής εταιρικής φήμης των ΗΠΑ στην Ipsos.

«Πρόσφατη έρευνα της Ipsos για τον αντίκτυπο του Brand America δείχνει αυξανόμενη παγκόσμια αντίδραση απέναντι στις αμερικανικές μάρκες», έγραψε ο McGrath. «Οι μάρκες που θεωρούνται “αμερικανικές” υποφέρουν όσον αφορά την εμπιστοσύνη και την πρόθεση αγοράς – περίπου 20 μονάδες χαμηλότερα από όταν η ίδια μάρκα θεωρείται “διεθνής”. Αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει τις αντιλήψεις για το έθνος και τις πόλεις του και οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά την επιθυμία επίσκεψης, εργασίας ή διαμονής στις πόλεις των ΗΠΑ».

Αυτά τα παγκόσμια αισθήματα αντικατοπτρίζονται στα φετινά αποτελέσματα. «Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν μειωμένη επιθυμία για επίσκεψη αμερικανικών προορισμών από διεθνείς συμμετέχοντες, ενώ άλλοι προορισμοί βλέπουν αυξανόμενο ενδιαφέρον».

Παρόλα αυτά, τα αμερικανικά αστικά κέντρα παραμένουν από τα πιο δυναμικά στον κόσμο. Από την καλλιτεχνική άνθηση του Λος Άντζελες και την διεθνή άνοδο του Μαϊάμι μέχρι την συνεχή επανεφεύρεση του Σαν Φρανσίσκο και την αρχιτεκτονική μαγεία του Σικάγο, οι πόλεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να εξελίσσονται και να επηρεάζουν τον κόσμο.

Οι παγκόσμιες τάσεις

Η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στο Top 100, αλλά η Ασία κλείνει γρήγορα τη διαφορά. Ο Fair επισημαίνει την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ως περιοχή με ιδιαίτερη δυναμική, όπου «ο διεθνής τουρισμός έχει ανακάμψει επιλεκτικά, με προορισμούς της Ασίας-Ειρηνικού να βιώνουν πρωτοφανή ανάπτυξη καθώς τα ταξιδιωτικά μοτίβα μετατοπίζονται προς ανατολάς».

Ρίξτε μια ματιά στις πόλεις της Ασίας-Ειρηνικού στο Top 20: Τόκιο (Νο. 4), Σιγκαπούρη (Νο. 6), Σίδνεϊ (Νο. 11), Σεούλ (Νο. 13), Πεκίνο (Νο. 15), Σαγκάη (Νο. 16) και Χονγκ Κονγκ (Νο. 19), μαζί με την Κωνσταντινούπολη στο Νο. 20.

Σε όλο τον κόσμο, μερικά από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις περιλαμβάνουν τις «επιταχυνόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και εμπορικές συμμαχίες και τη ραγδαία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης», είπε ο Fair, ο οποίος σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται «να αποδειχθεί πιο καθοριστική για τα κέντρα των πόλεών μας από την πανδημία».

Ο McGrath ανέφερε επίσης ότι το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο χαρακτηρίζεται από επίμονες εντάσεις. «Ο εθνικισμός και ο προστατευτισμός αυξάνονται καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν την παγκόσμια οικονομία με μηδενικό άθροισμα. Αυτές οι εξελίξεις έχουν απτές συνέπειες, επηρεάζοντας το κόστος των καθημερινών αγαθών και αναταράσσοντας τόσο τις πολιτικές όσο και τις καταναλωτικές συμπεριφορές».

Κατάταξη: Οι 100 καλύτερες πόλεις για ζωή, εργασία και επίσκεψη

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Παρίσι, Γαλλία Τόκιο, Ιαπωνία Μαδρίτη, Ισπανία Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη Ρώμη, Ιταλία Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Βερολίνο, Γερμανία Βαρκελώνη, Ισπανία Σίδνεϊ, Αυστραλία Λος Άντζελες, ΗΠΑ Σεούλ, Νότια Κορέα Άμστερνταμ, Ολλανδία Πεκίνο, Κίνα Σαγκάη, Κίνα Τορόντο, Καναδάς Σάο Πάολο, Βραζιλία Χονγκ Κονγκ, Κίνα Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Μελβούρνη, Αυστραλία Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Οσάκα, Ιαπωνία Όσλο, Νορβηγία Στοκχόλμη, Σουηδία Μαϊάμι, ΗΠΑ Βιέννη, Αυστρία Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ Μπενγκαλούρου, Ινδία Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Μόναχο, Γερμανία Δουβλίνο, Ιρλανδία Κοπεγχάγη, Δανία Ζυρίχη, Ελβετία Σικάγο, ΗΠΑ Μιλάνο, Ιταλία Λισαβόνα, Πορτογαλία Πράγα, Τσεχία Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Μουμπάι, Ινδία Βανκούβερ, Καναδάς Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Βαρσοβία, Πολωνία Αμβούργο, Γερμανία Σενζέν, Κίνα Μόντρεαλ, Καναδάς Βουδαπέστη, Ουγγαρία Βρυξέλλες, Βέλγιο Ριάντ, Σαουδική Αραβία Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία Μπογκοτά, Κολομβία Γκουανγκζού, Κίνα Τζακάρτα, Ινδονησία Δελχί, Ινδία Λας Βέγκας, ΗΠΑ Βοστώνη, ΗΠΑ Ουάσιγκτον, ΗΠΑ Χιούστον, ΗΠΑ Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία Σαν Χοσέ, ΗΠΑ Ελσίνκι, Φινλανδία Ορλάντο, ΗΠΑ Ταϊπέι, Ταϊβάν Φρανκφούρτη, Γερμανία Λίμα, Περού Ατλάντα, ΗΠΑ Σιάτλ, ΗΠΑ Περθ, Αυστραλία Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Κρακοβία, Πολωνία Βαλένθια, Ισπανία Οτάβα, Καναδάς Αθήνα, Ελλάδα Σαντιάγο, Χιλή Μεδεγίν, Κολομβία Κολωνία, Γερμανία Ντάλας, ΗΠΑ Μπρισμπέιν, Αυστραλία Χανγκζού, Κίνα Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Χαϊντεραμπάντ, Ινδία Τσενγκντού, Κίνα Ντένβερ, ΗΠΑ Κάλγκαρι, Καναδάς Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Όστιν, ΗΠΑ Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ Βαλτιμόρη, ΗΠΑ Στουτγκάρδη, Γερμανία Ρότερνταμ, Ολλανδία Λυών, Γαλλία Ρουρ, Γερμανία Μπουσάν, Νότια Κορέα Ντίσελντορφ, Γερμανία Μέκκα, Σαουδική Αραβία Πόρτο, Πορτογαλία Βουκουρέστι, Ρουμανία Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο Ντόχα, Κατάρ

