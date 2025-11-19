Financial Times: Η Θεσσαλονίκη κορυφαίος φθινοπωρινός προορισμός στην Ευρώπη

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς η βρετανική εφημερίδα Financial Times (FT Weekend, US edition) δημοσιεύει εκτενές αφιέρωμα που την παρουσιάζει ως έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για φθινοπωρινές αποδράσεις.

Στο άρθρο με τίτλο “Swap Paris and Rome for one of these alternative autumn city breaks”, η δημοσιογράφος Lilah Raptopoulos, περιγράφει τη Θεσσαλονίκη ως μια «πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα» πόλη που συνδυάζει τη μακραίωνη ιστορία της με μια σύγχρονη, δημιουργική και γαστρονομικά πλούσια ταυτότητα.

Στο άρθρο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται και ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, με αναφορές στη γευστική της παράδοση, τις σύγχρονες κουζίνες, τις τοπικές αγορές και τη ζωντανή πολιτιστική ζωή.

Επιπλέον, τονίζονται οι εμπειρίες που προσφέρει η πόλη, από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία έως τα μικρά κουρεία, τα εργαστήρια και τις γκαλερί που συνθέτουν τον σύγχρονο καθημερινό της χαρακτήρα.

Ο δήμρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, δήλωσε ότι «η παρουσία της Θεσσαλονίκης στις σελίδες των Financial Times αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση.

Ενισχύει την εικόνα της πόλης μας ως προορισμού με ιστορία, γεύση και αυθεντικότητα – χαρακτηριστικά που την κάνουν ξεχωριστή στην ευρωπαϊκή τουριστική σκηνή»

Η συγκεκριμένη δημοσίευση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι Financial Times αριθμούν περίπου 21 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως, ανάμεσά τους υψηλόβαθμα στελέχη, decision-makers και ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος.

Σύμφωνα με την FT Global Reader Survey 2024/25, το 69% των αναγνωστών είναι διεθνείς επαγγελματίες ταξιδιώτες, το 56% λαμβάνει επιχειρηματικές αποφάσεις και το 75% εργάζεται σε διεθνείς εταιρείες – στοιχεία που αναδεικνύουν την αξία της προβολής.

Η αναφορά αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών δημοσιευμάτων που επιβεβαιώνουν ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει ισχυρή ταυτότητα και σημαντική δυναμική.

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συνεχίζει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που προβάλλει τη σύγχρονη, εξωστρεφή εικόνα της πόλης.

