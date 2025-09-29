Αποθέωση για την Κάρπαθο – Η «γαλήνια πλευρά των ελληνικών νησιών»

Τη στροφή του διεθνούς τουρισμού σε αυθεντικούς προορισμούς, χωρίς μαζικότητα, αναδεικνύει η πρόσφατη έρευνα του διεθνούς ιστοτόπου Travel and Tour World.

Σύμφωνα με τη δημοφιλή τουριστική ιστοσελίδα, η οποία προσελκύει παγκοσμίως 20 εκατομμύρια ταξιδιώτες και επαγγελματίες, «ο υπερκορεσμός μεγάλων προορισμών είναι πλέον μια πραγματικότητά που οδηγεί τον τουριστικό κλάδο σε ραγδαίες αλλαγές με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να πληθαίνουν οι ταξιδιώτες που αναζητούν την ηρεμία και την αυθεντικότητα σε άλλες περιοχές».

Στη συνέχεια του άρθρου, το travelandtourworld.com προτείνει τα 11 «μυστικά» μέρη της Ευρώπης που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική. Στη 10η θέση της λίστας βρίσκεται η Κάρπαθος ως η «γαλήνια πλευρά των Ελληνικών νησιών» που γοητεύει τους επισκέπτες της με τα σμαραγδένια νερά, τις εντυπωσιακές περιπατητικές διαδρομές στη φύση, τα άγρια ορεινά τοπία και τα γραφικά παραδοσιακά χωριά.

Τον κατάλογο συμπληρώνουν λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί από την Γαλλία, τη Γεωργία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, την Ουαλία και τα Βαλκάνια.

shutterstock

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Δήμου Καρπάθου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας, η διεθνής ιστοσελίδα είχε τοποθετήσει σε προηγούμενο αφιέρωμα την Κάρπαθο στην κορυφή των ελληνικών νησιών που είναι ιδανικά για υπαίθριες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των νέων τάσεων, ο Δήμος Καρπάθου διοργανώνει για πρώτη φορά το Karpathos Climb Adventure Fest 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μία γιορτή εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που συνδυάζει υπαίθριες δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, πεζοπορία, τρέξιμο, ποδηλασία και καταδύσεις με πολιτιστικές και γαστρονομικές εμπειρίες, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού.

Η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον με την παρουσία εκπροσώπων του εξωτερικού οι οποίοι θα μεταφέρουν την εμπειρία τους στα διεθνή μέσα και τις αγορές ενδιαφέροντος.

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει ομαδική αναρρίχηση, πεζοπορία, παρουσίαση της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, μαθήματα εισαγωγής στην κατάδυση, σεμινάρια αναρρίχησης και ασφάλειας, επίδειξη παρασκευής των τοπικών ζυμαρικών «μακαρούνων», ποδηλατική περιήγηση, εργαστήριο κεραμικής, παραδοσιακό δείπνο και μουσικά δρώμενα.

