Χριστούγεννα: Τρία ελληνικά χωριά για αξέχαστες γιορτινές διακοπές! (Photos)

09.12.2025 13:59
agoriani-new
Credit: Andronos Haris/ Shutterstock

Τα Χριστούγεννα κοντοζυγώνουν και η διάθεση για χειμερινές αποδράσεις και ανέμελες στιγμές ανεβαίνει με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Τα ελληνικά ορεινά χωριά δεν θα μπορούσαν παρά να προφέρουν το πιο ειδυλλιακό σκηνικό με φιλόξενους ξενώνες, παραδοσιακό φαγητό και φυσικά, άρωμα Χριστουγέννων!

Παρακάτω προτείνουμε τρεις ελληνικούς προορισμούς που θα κάνουν τις γιορτινές διακοπές σας αξέχαστες!

Αγόριανη

Γνωστή και ως Επτάλοφος, η Αγόριανη είναι ένα πανέμορφο χωριό στις πλαγιές του Παρνασσού. Χτισμένη στην καρδιά ενός δάσους γεμάτου με έλατα, το τοπίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τη μαγεία των Χριστουγέννων, ενώ ο γάργαρος καταρράκτης που χάνεται μέσα στη γνήσια φυσική ομορφιά κάνει την Αγόριανη ιδανικό προορισμό τόσο για «αποδράσεις» του Σαββατοκύριακου όσο φυσικά και για την πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη εξόρμηση, ακόμα και την τελευταία στιγμή.

Credit: Andronos Haris / Shutterstock.com

Σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από την Αράχωβα και προσφέρει, μάλιστα, άμεση πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού.

Credit: Andronos Haris / Shutterstock.com

Δομνίστα, Ευρυτανία

Χτισμένη ανάμεσα σε πυκνά ελατοδάση, με δεκάδες μονοπάτια, άγρια φαράγγια και παρθένα φύση, σε υψόμετρο περίπου χιλίων μέτρων, η Δομνίστα θα σας αποζημιώσει, χαρίζοντάς σας χαλαρές, γιορτινές στιγμές με τους αγαπημένους σας σε ένα ειδυλλιακό τοπίο.

Άνω Χώρα, ορεινή Ναυπακτία

Στα πιο ορεινά της ορεινής Ναυπακτίας, χτισμένη σε υψόμετρο 1050 μέτρων βρίσκεται η Άνω Χώρα, ένα χωριό γεμάτο με πλούσια δάση, γραφικά σπίτια και ρυάκια που τρέχουν όλον τον χρόνο, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για μια ήρεμη χριστουγεννιάτικη απόδραση.

Αν την επιλέξετε, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις παραδοσιακές πίτες της περιοχής, μαζί με το ντόπιο κρασί και τον τραχανά. Θα τα λατρέψετε!

