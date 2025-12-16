Οι «τέλειοι» travel influencers της τεχνητής νοημοσύνης – Φθηνοί, αποτελεσματικοί, με χιλιάδες ακολούθους και… ψεύτικοι

Οι travel influencers έχουν εκατομμύρια ακολούθους αλλά και συχνά την… κακή συνήθεια να ζητούν πολλές… δωρεάν υπηρεσίες για να διαφημίσουν κάτι.

Φαίνεται όμως ότι και στον κόσμο των ταξιδιών, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα, με την δημιουργία ΑΙ influencers, οι οποίοι… κοστίζουν λιγότερο.

Radhika, η ψηφιακή ταξιδιώτρια της Ινδίας

Πρώτο παράδειγμα, η Radhika, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, με 7.500 ακολούθους, και κέντρο αναφοράς τις αναρτήσεις της για την Ινδία.

Sama, η ψηφιακή αεροσυναδός της Qatar Airways

Η Sama, η αεροσυνοδός της Qatar Airways που έχει δημιουργηθεί με A.I. και εκπροσωπεί την αεροπορική εταιρεία στον ιστότοπό της καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται με προσεγμένο κότσο και τη μπορντό στολή της για πιο «επίσημες» περιπτώσεις, και πιο χαλαρά όταν είναι «εκτός υπηρεσίας» στο Instagram της.

Μερικές φορές δημοσιεύει στους 328.000 ακολούθους της σαν να είναι πραγματικό πρόσωπο, εμφανιζόμενη να συνομιλεί με ένα αληθινό ζευγάρι μέσα σε ένα αεροπλάνο και ρωτώντας αν θυμήθηκαν να της φέρουν ένα μαγνητάκι-σουβενίρ από την Τανζανία. Άλλες φορές λειτουργεί σαν ψηφιακή περσόνα, λέγοντας σε μία ανάρτηση: «Ως εικονικό μέλος πληρώματος καμπίνας, δεν υπήρξα ποτέ παιδί».

Emma, η ψηφιακή «εκπρόσωπος» του Οργανισμού Τουρισμού της Γερμανίας

Η Emma, η «ψηφιακή αφηγήτρια» του Γερμανικού Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, προωθεί τη γερμανική οινοπαραγωγική χώρα, μεταξύ άλλων προορισμών, σε περισσότερους από 29.000 ακολούθους στο Instagram.





Τα σχόλια στους λογαριασμούς των A.I. influencers κυμαίνονται από emoji καρδιές και λόγια επιβεβαίωσης μέχρι προσπάθειες να τους «αποκαλύψουν» ως A.I. Κάποιοι άνθρωποι δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν — ή ίσως να μην τους νοιάζει — ότι οι ψηφιακοί influencers δεν είναι αληθινοί, με ορισμένους ακολούθους να γράφουν υπονοούμενα σχόλια όπως «από πίσω σε βλέπω πολύ όμορφη».

Η… τεχνητή βιομηχανία των ταξιδιών

Οι travel influencers έχουν γίνει κρίσιμοι για τη βιομηχανία των ταξιδιών. Σύμφωνα με τον Δείκτη Αξίας Ταξιδιωτών 2025 της Expedia, το 73% των καταναλωτών λέει ότι η σύσταση ενός influencer τους βοήθησε να επιλέξουν έναν προορισμό, ένα ξενοδοχείο ή άλλο στοιχείο ενός ταξιδιού. Για τους ερωτηθέντες κάτω των 40 ετών, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 84%.

Οι εταιρείες και οι προορισμοί έχουν κατακλύσει τους κορυφαίους influencers με χρήματα και δωρεάν παροχές. Μια μόνο ανάρτηση μπορεί να αποφέρει 100.000 δολάρια ή και περισσότερα.

Η επιρροή στους… ζωντανούς influencers

Οι A.I. influencers θα αποσπάσουν μερίδιο κοινού, χορηγίες και διαφημιστικά έσοδα από τους «ανθρώπινους influencers», πολλοί από τους οποίους ήδη βλέπουν μείωση των αμοιβών και των συνεργασιών τους με εταιρίες και brands.

Πλέον ξενοδοχεία, για παράδειγμα, που πλήρωναν τους influencers για την προβολή τους, δεν χρειάζεται να το κάνουν, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τους ανθρώπους.

Φθηνότερο από το «ζωντανό»

Ο αριθμός των επιχειρήσεων του τουρισμού που πειραματίζεται με προβολή μέσω ΑΙ αυξάνεται διαρκώς, με πολλές από αυτές να χρησιμοποιούν σήμερα γι΄αυτήν περίπου το 20% έως 30% του προϋπολογισμού μάρκετινγκ.

Η δημιουργία ενός ταξιδιωτικού avatar, για παράδειγμα ενός τοπικού ξεναγού, με κάποια βασική προσαρμογή μπορεί να κοστίσει από 500 έως 2.000 δολάρια με τη βοήθεια μιας βιβλιοθήκης avatars A.I. όπως το Hey Gen.

Ένα σετ εικόνων και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με A.I. — που δείχνουν, για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο σε διαφορετικές εποχές — κοστίζει το ίδιο.

Ένας «πλήρως συνθετικός χαρακτήρας», ένα avatar που δημιουργείται από το μηδέν με μοναδικό οπτικό σχεδιασμό, προσωπικότητα, φωνή και τρόπους, κοστίζει από 5.000 έως 10.000 δολάρια, ή έως 15.000 δολάρια αν το A.I. μαθαίνει και ενημερώνεται συνεχώς.

Η χρήση ενός avatar και εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με A.I. μαζί, αντί για την πρόσληψη ανθρώπων μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος παραγωγής μιας διαδικτυακής διαφημιστικής καμπάνιας.

Καθώς η τεχνολογία προχωρά, τα ταξιδιωτικά bots και οι influencers που έχουν δημιουργηθεί με A.I. είναι πιθανό να γίνουν agentic (ένας όρος που περιγράφει ένα σύστημα που μπορεί να αναλαμβάνει δράση από μόνο του). Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένας A.I. influencer θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βοηθά ακολούθους να κλείνουν ταξίδια ή να κάνουν κρατήσεις για δείπνο.

Αν και προς το παρόν οι άνθρωποι μπορούν τις περισσότερες φορές να καταλάβουν εάν πρόκειται για avatar, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης θα κάνει πολύ δυσκολότερη την αναγνώρισή τους.

