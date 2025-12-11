Η ελβετική πόλη που «αγαπά» τις πληρωμές με Bitcoin

Το Λουγκάνο είναι μια από τις πιο διάσημες ελβετικές πόλεις για την ομορφιά του και πλέον διακρίνεται και για την… αγάπη του στο Bitcoin.

Σε πολλές επιχειρήσεις το δημοτικό συμβούλιο έχει διανείμει ειδικό μηχάνημα πληρωμής με κρυπτονομίσματα, το οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν όπως ένα POS.

Ενώ μπορείς ακόμη να πληρώσεις τα πάντα σε ελβετικά φράγκα, περίπου 350 καταστήματα και εστιατόρια δέχονται τώρα και Bitcoin. Η τοπική αρχή έχει ακόμη αρχίσει να δέχεται πληρωμές σε κρυπτονόμισμα για δημοτικές υπηρεσίες. Μπορείς, για παράδειγμα, να πληρώσεις για παιδική φροντίδα προσχολικής ηλικίας σε Bitcoin.

Παράλληλα, στην Ελβετία μπορεί κάποιος να βρει προπληρωμένες δωροκάρτες, που λειτουργούν αγοράζοντας ένα συγκεκριμένο ποσό σε ελβετικά φράγκα, το οποίο μετά ο ενδιαφερόμενος κατεβάζει σε Bitcoin σε ψηφιακό πορτοφόλι στο κινητό του.

«Εκπαιδεύοντας» τους πολίτες

Η Plan B είναι μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2022 από την πόλη του Λουγκάνο σε συνεργασία με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Tether.

Με το Β να σημαίνει Bitcoin, ο δηλωμένος στόχος της είναι να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους για τα κρυπτονομίσματα και «να κάνει το Λουγκάνο το ευρωπαϊκό κέντρο για το Bitcoin».

«Θέλω να μιλήσω για ένα πείραμα που έκανα τον Ιούλιο», λέει η διευθύντρια του hub της Plan B, Mir Liponi. Εξηγεί ότι είχε ένα πρόβλημα με την τράπεζά της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στα χρήματά της.

Για 11 ημέρες δεν είχε κανέναν τρόπο να πληρώσει, εκτός από το bitcoin, αλλά λέει ότι το πείραμα πήγε καλά, και ότι μπορείς κατά βάση να επιβιώσεις μόνο με Bitcoin στο Λουγκάνο.

Το 2021, το Ελ Σαλβαδόρ έκανε το Bitcoin νόμιμο νόμισμα μαζί με το δολάριο ΗΠΑ. Για να ενθαρρύνει τη χρήση του η κυβέρνηση έδωσε στους ανθρώπους το ισοδύναμο 30 δολαρίων σε Bitcoin, τα οποία κατέβασαν μέσω μιας εφαρμογής.

«Αυτό που έκαναν οι άνθρωποι ήταν να κατεβάσουν την εφαρμογή, να ανταλλάξουν το Bitcoin με δολάρια και να μην το χρησιμοποιήσουν ποτέ ξανά», λέει ο Vincent Charles, επικεφαλής της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Unchain Data.

Πήγε στο Ελ Σαλβαδόρ νωρίτερα φέτος για να δει πώς πάει η υιοθέτηση του Bitcoin και κατέληξε ότι οι άνθρωποι δεν το χρησιμοποιούν πραγματικά, και οι λιανοπωλητές και οι πάροχοι υπηρεσιών σπάνια το δέχονται.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα επιτυχημένα παραδείγματα υιοθέτησης Bitcoin σε όλο τον κόσμο. Η πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα, ανακηρύχθηκε η πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα πόλη στον κόσμο σε μια έκθεση τον Απρίλιο, ακολουθούμενη από το Χονγκ Κονγκ και τη Ζυρίχη.

Οι… αντιρρησίες

Πάντως στο Λουγκάνο, δεν φαίνονται όλοι εντυπωσιασμένοι με το Bitcoin. Σε ένα πάρκο στην προκυμαία υπήρχε κάποτε ένα άγαλμα που αναπαριστούσε τον Satoshi Nakamoto, το ψευδώνυμο του άγνωστου ατόμου ή ατόμων που ισχυρίζονται ότι εφηύραν το κρυπτονόμισμα το 2008.

Τον Αύγουστο, βάνδαλοι έσπασαν το γλυπτό και το πέταξαν στη λίμνη Λουγκάνο.

Ο Sergio Rossi, καθηγητής οικονομικών στην Ελβετία, υποστηρίζει ότι το Bitcoin είναι ένας κίνδυνος για τους καταστηματάρχες λόγω της μεταβλητότητάς του, καθώς η αξία του μπορεί να ανέβει ή να πέσει απότομα.

Επομένως, λέει ότι είναι σημαντικό να μετατρέπουν άμεσα τα Bitcoin που λαμβάνουν σε ελβετικά φράγκα, ευρώ ή άλλο νόμισμα που εκδίδεται από κυβέρνηση ή κεντρική τράπεζα. Αυτά είναι επίσης γνωστά ως «fiat» νομίσματα.

Προσθέτει: «Υπάρχει επίσης ένας κίνδυνος για τη φήμη με εκείνα τα κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιούνται σε παράνομες συναλλαγές, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την πόλη του Λουγκάνο και τα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα».

Ο καθηγητής Rossi επισημαίνει επίσης ότι τα Bitcoin κρατούνται από έναν ψηφιακό τρίτο φορέα, κάτι που τα καθιστά επικίνδυνα. «Αν η πλατφόρμα όπου είναι καταγεγραμμένο το ψηφιακό πορτοφόλι μου αποτύχει ή χρεοκοπήσει, τα κρυπτονομίσματά μου εξαφανίζονται ακαριαία.

«Και συνεπώς, χάνω το αντίστοιχο ποσό για πάντα. Αντίθετα, στην Ελβετία, όλες οι τραπεζικές καταθέσεις είναι εγγυημένες έως το ποσό των 100.000 ελβετικών φράγκων (125.000 δολάρια). Αυτό σημαίνει ότι αν η τράπεζα όπου είναι καταγεγραμμένες οι αποταμιεύσεις μου χρεοκοπήσει, μπορώ να τις ανακτήσω έως αυτό το ποσό».

Οι ανησυχίες για τη… μαφία

Ο δήμαρχος του Λουγκάνο, πάντως, δεν ανησυχεί ότι η πόλη του θα μπορούσε να γίνει μαγνήτης για χρήματα της μαφίας.

«Όχι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το fiat χρήμα για να κάνεις κάτι καλό ή κάτι κακό», λέει. «Το ίδιο και με το Bitcoin.

«Και οι άνθρωποι της μαφίας ενδιαφέρονται περισσότερο να χρησιμοποιούν fiat για ξέπλυμα χρήματος. Όταν πουλούν ναρκωτικά ή κάτι τέτοιο, λαμβάνουν [φυσικό] fiat χρήμα, όχι Bitcoin, επειδή ο πιο ανώνυμος τρόπος είναι τα μετρητά», λέει.

Προσθέτει ότι το Bitcoin συνεχίζει να είναι θετικό για το Λουγκάνο και ότι 110 εταιρείες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων έχουν πλέον μετακομίσει ή ξεκινήσει στην πόλη.

(Με πληροφορίες από BBC)

