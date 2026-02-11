Συνελήφθη o σταρ του «Doctor Who», Νοέλ Κλαρκ, για απόπειρα βιασμού

Χειροπέδες πέρασαν Βρετανοί αστυνομικοί στον ηθοποιό Νοέλ Κλαρκ με την υποψία απόπειρας βιασμού, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλικής επίθεσης μέσω αγγίγματος, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ενώ ανακρίθηκε από αστυνομικούς και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι η σύλληψη σχετίζεται με σεξουαλικό αδίκημα που φέρεται να τελέστηκε το 2007 στο Λονδίνο, εις βάρος γυναίκας περίπου 20 ετών.

Η Sun αναφέρει ότι ο 50χρονος ηθοποιός έφτασε στο αστυνομικό τμήμα του Ίσλινγκτον, στο βόρειο Λονδίνο, λίγο μετά το μεσημέρι, κατόπιν ραντεβού, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τον δικηγόρο του.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Ένας άνδρας γύρω στα 50 συνελήφθη την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, με την υποψία απόπειρας βιασμού, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλικής επίθεσης μέσω αγγίγματος. Ανακρίθηκε από ντετέκτιβ. Η σύλληψη αφορά σεξουαλικό αδίκημα που φέρεται να τελέστηκε το 2007 στο Λονδίνο, σε βάρος γυναίκας περίπου 20 ετών. Ο άνδρας ανακρίθηκε επίσης σε σχέση με καταγγελία για ηδονοβλεψία, για την οποία είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025. Η καταγγελία αυτή αφορά αδίκημα που φέρεται να τελέστηκε το 2013 σε διεύθυνση στο Λονδίνο, σε βάρος γυναίκας περίπου 20 ετών. Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών και η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας συνεχίζεται».

Ο Κλαρκ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του ως Μίκι Σμιθ στη σειρά Doctor Who (2005–2010) και στη συνέχεια εργάστηκε ως ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης. Η επαγγελματική του πορεία, ωστόσο, επηρεάστηκε σοβαρά το 2021, όταν ο Guardian δημοσίευσε μαρτυρίες γυναικών που είχαν συνεργαστεί μαζί του, οι οποίες τον κατηγορούσαν για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.



Τον Αύγουστο, ο Κλαρκ έχασε την αγωγή δυσφήμισης που είχε καταθέσει κατά του Guardian, με την οποία στρεφόταν κατά του εκδότη της εφημερίδας. Τον Σεπτέμβριο, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου αποφάσισε ότι πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 3 εκατ. λίρες για τα δικαστικά έξοδα του εκδότη.

