Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

Για διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013 μίλησε η Αντζελίνα Τζολί εξηγώντας ότι αγαπά τις ουλές που απέκτησε μετά την επέμβαση, καθώς τις θεωρεί κομμάτι της ζωής και της δύναμής της.

Σε νέα της συνέντευξη στο γαλλικό μέσο French Inter, η 50χρονη ηθοποιός τόνισε ότι ουδέποτε την έλκυε η «τέλεια» εικόνα μιας ζωής χωρίς σημάδια, επισημαίνοντας ότι ανέκαθεν προτιμούσε να εστιάζει στις εμπειρίες και στο βάθος που κρύβουν οι άνθρωποι και όχι σε οτιδήποτε επιφανειακό.

«Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και οι εμπειρίες που κουβαλούν οι άνθρωποι. Δεν με ελκύει η ιδέα μιας ζωής χωρίς σημάδια. Αγαπώ τις ουλές μου, γιατί είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανα για να κάνω ό,τι μπορούσα ώστε να μείνω εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο για τα παιδιά μου. Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να κάνω κάτι προληπτικό για την υγεία μου» τόνισε.

Η Τζολί αναφέρθηκε, επίσης, στη μητέρα της Μαρσελίν Μπερτράν, η οποία πέθανε το 2007 σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο και για την οποία έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν.

«Έχασα τη μητέρα μου όταν ήμουν νέα και μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά. Για μένα αυτό είναι η ζωή. Αν φτάσεις στο τέλος και δεν έχεις κάνει λάθη, αν δεν έχεις ουλές, τότε δεν έχεις ζήσει αρκετά», ανέφερε.

Η απόφαση για τη μαστεκτομή

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2013, σε άρθρο της στους New York Times με τίτλο «My Medical Choice», η Τζολί αποκάλυψε ότι φέρει τη μεταλλαγμένη μορφή του γονιδίου BRCA1, το οποίο αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Όπως είχε γράψει τότε, οι γιατροί της είχαν εκτιμήσει πως η πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού έφτανε το 87%. Μετά τη διπλή μαστεκτομή, το ποσοστό μειώθηκε σε λιγότερο από 5%.

«Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που την πήρα. Μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται πως θα με χάσουν από καρκίνο του μαστού» είχε πει τότε, ενώ δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2015, ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε και σε αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων, ως προληπτικό μέτρο για τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών.

Ο νέος της ρόλος στο «Couture»

Η Τζολί πρωταγωνιστεί στη νέα της ταινία «Couture», που διαδραματίζεται στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, υποδυόμενη μια σκηνοθέτιδα που παίρνει διαζύγιο και διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού. Στην ταινία μιλά τόσο αγγλικά όσο και γαλλικά.

Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025.

Διαβάστε επίσης:

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης (Video)

Χάρης Ρώμας: «Επιμένω στην αντρική μου ταυτότητα, μου αρέσει που είμαι άντρας» (Video)