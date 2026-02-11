Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

Για την παράσταση «Βροχή τα βέλη» στην οποία πρωταγωνιστεί, μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, καλεσμένος του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Αναφερόμενος στη φιλία που διατηρεί με τον συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη, ο ηθοποιός διηγήθηκε τη συνάντησή τους μετά από χρόνια σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Όπως εξήγησε επρόκειτο για μια περίοδο που ο ηθοποιός έπασχε από κατάθλιψη και που απευθυνόταν συχνά σε γιατρούς με την εκπίδα -όπως λέει- να διαπιστώσει ότι πάσχει από κάτι…

«Με τον Μηνά Βιντιάδη είχαμε συνδεθεί με μια φιλία πολύ δυνατή, είχαμε γίνει κολλητοί. Μετά χαθήκαμε πολλά χρόνια και τον συνάντησα σε ένα ιατρικό κέντρο που πήγαμε και οι δύο για εξετάσεις. Αυτός για καθημερινές εξετάσεις ρουτίνας… Εγώ, επειδή είχα κατάθλιψη, πίστευα κάθε εβδομάδα ότι έχω καρκίνο. Έλεγα ότι κάτι θα μου βρουν, ότι κάνουν λάθη οι γιατροί, έτσι πίστευα. Πήγαινα σχεδόν με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή, γιατί ήμουν σε βαθιά κατάθλιψη» είπε χαρακτηριστικά.

