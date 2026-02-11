search
11.02.2026 08:41

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

11.02.2026 08:41
papadimitrioy-gerontidakis-new

Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου η οποία για πρώτη φορά επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε σχέση.

Άλλωστε, οι κοινές εμφανίσεις της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, αλλά και το πρόσφατο ταξίδι τους στο Λονδίνο μαζί με τα παιδιά της παρουσιάστριας, δείχνουν ότι αν μη τι άλλο δεν κρύβονται.

«Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση, μιας και ζω κανονικά τη ζωή μου και δεν κρύβομαι. Απλώς, δεν μου αρέσει να το αναλύω, να το εξηγώ ή να μιλώ δημόσια γι’ αυτό. Προτιμώ να το ζω» είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, ενώ ερωτηθείσα αν θα σκεφτόταν την επισημοποίηση, δεν απέκλεισε κανένα σενάριο για το μέλλον.

«Δεν θέλω να λέω πολλά “ποτέ”»” και να απορρίπτω εκ των προτέρων. Είμαι ανοιχτή στη ζωή, ήμουν ανέκαθεν. Αν είσαι ευτυχισμένος και αυτό το περαιτέρω βήμα είναι κάτι που μπορεί να προκύψει, ας έρθει. Δεν θα έλεγα ότι δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου» τόνισε.

