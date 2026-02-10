search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 21:09
LIFESTYLE

10.02.2026 20:59

Έξαλλοι οι φαν του Μπραντ Πιτ με την ξανθιά… περούκα του ηθοποιού στη νέα του ταινία – «Πώς φτάσαμε ως εδώ;»

10.02.2026 20:59
brad pitt tainia 987- new

Αντέδρασαν οι θαυμαστές του Μπραντ Πιτ στην εικόνα που εμφανίζει στην ταινία «The Adventures of Cliff Booth», καθώς δεν τους άρεσε η… περίεργη ξανθιά περούκα που φορά ο ηθοποιός.

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας του με τίτλο «The Adventures of Cliff Booth» κυκλοφόρησε την Κυριακή κατά τη διάρκεια του Super Bowl. Αλλά οι θαυμαστές του δεν στάθηκαν στις ερμηνευτικές του ικανότητες αλλά λουκ του στην ταινία, ένα μουστάκι σε στυλ δεκαετίας του ’70 και την… περούκα/

«Μας αρέσει ο Μπραντ Πιτ όταν είναι σέξι, όχι όταν… δεν είναι έγραψε ένας χρήστης στο Χ, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Γεια σου Μπραντ, σου τηλεφώνησε το σεξαπίλ σου, λυπάται που δεν εμφανίστηκε στην ταινία».

Ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται πως χρησιμοποίησε περούκα για τις ανάγκες του ρόλου, καθώς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πέρυσι είχε κοντά μαλλιά. Αυτά τα ψεύτικα μαλλιά όμως φαίνεται πως ήταν το στοιχείο που ενόχλησε περισσότερο τους θαυμαστές. «Ο Πιτ δεν θα έπρεπε ποτέ να φοράει περούκα, ποτέ – πώς φτάσαμε ως εδώ;» αναρωτήθηκε ένας άλλος χρήστης στο Χ.

Ένας ακόμη σχολίασε στο Reddi: «Η Αντζελίνα Τζολί πρέπει να γελάει μέχρι δακρύων» αναφερόμενος προφανώς, στην κόντρα μεταξύ του πρώην ζευγαριού.

Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

Το φιλμ, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του ΄70, αποτελεί το σίκουελ της επιτυχίας «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Το σύντομο teaser, ντυμένο με ρετρό μουσική, δείχνει τον Cliff να χαλαρώνει σε ένα μπαρ, να περπατά στα παρασκήνια ενός κινηματογραφικού σετ και να οδηγεί ένα αυτοκίνητο ντέρμπι σε μια χωμάτινη πίστα αγώνων. Το βίντεο ξεκινά με τον κασκαντέρ να βάζει πάγο στο γόνατό του και να συναντά τους χαρακτήρες των Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β.

Περιλαμβάνει γρήγορα πλάνα με τσιγάρα, όπλα και έντονες χειρονομίες, τα οποία καλύπτονται από ένα παιχνιδιάρικο εύρημα ενώ κλείνει με τον Cliff να ακουμπά ένα Όσκαρ στο γραφείο του — μια αναφορά στη βράβευση του Πιτ με το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στο «Once Upon a Time in Hollywood».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Αντιδράσεις για το «Jalla» που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο – «Προσβάλλει τη χώρα»

Η Τσάπελ Ρόουν εγκαταλείπει το πρακτορείο ταλέντων της λόγω εμπλοκής του Κέισι Γουάσερμαν στην υπόθεση Επστάιν

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

