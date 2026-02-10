Η Τσάπελ Ρόουν εγκαταλείπει το πρακτορείο ταλέντων της λόγω εμπλοκής του Κέισι Γουάσερμαν στην υπόθεση Επστάιν

Η τραγουδίστρια Τσάπελ Ρόουν ανακοίνωσε ότι αποχώρησε από το πρακτορείο ταλέντων με επικεφαλής τον Κέισι Γουάσερμαν, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στα αρχεία του Επστάιν.

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή της από το πρακτορείο, η Ρόουν είπε ότι έχει «καθήκον να προστατεύσει την ομάδα της» και η απόφασή της αντανακλούσε την πεποίθησή της ότι «η ουσιαστική αλλαγή στον κλάδο μας απαιτεί λογοδοσία».

Ο Γουάσερμαν έχει επικριθεί μετά την αποκάλυψη των email του προς την Γκισλέιν Μάξγουελ, που στάλθηκαν το 2003, ανάμεσα στα εκατομμύρια αρχεία που δημοσιεύθηκαν σε σχέση με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν.

Η Ρόουν δεν έκανε καμία αναφορά στον Επστάιν, ούτε στα αρχεία που δημοσιεύθηκαν, στην ανακοίνωσή της στο Instagram με την οποία ανακοίνωνε την αποχώρησή της.

«Από σήμερα, δεν εκπροσωπούμαι πλέον από τον Γουάσερμαν», είπε.

Η Ρόουν πρόσθεσε: «Κανένας καλλιτέχνης, ατζέντης ή υπάλληλος δεν θα πρέπει ποτέ να να υπερασπίζεται ή να παραβλέπει πράξεις που συγκρούονται τόσο βαθιά με τις δικές μας ηθικές αξίες».

Ο Γουάσερμαν είναι επίσης πρόεδρος των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 και έχει αντιμετωπίσει αιτήματα για παραίτηση από τη θέση του μετά την δημοσιοποίηση των email.

Είπε ότι «λυπάται βαθιά» για τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν με την Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για στρατολόγηση και εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλική κακοποίηση από τον Επστάιν.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι η αλληλογραφία του με την Μάξγουελ «έλαβε χώρα πριν από δύο δεκαετίες, πολύ πριν τα φρικτά εγκλήματά της έρθουν στο φως». Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι «δεν είχε ποτέ προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν».

«Όπως είναι καλά τεκμηριωμένο, πήγα σε ένα ανθρωπιστικό ταξίδι ως μέλος μιας αντιπροσωπείας με το Ίδρυμα Κλίντον το 2002 με το αεροπλάνο του Επστάιν», είπε.

«Λυπάμαι τρομερά που είχα οποιαδήποτε σχέση με κανέναν από αυτούς».

Ο Γουάσερμαν δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα από κανένα από τα θύματά του Επστάιν και η εμφάνιση του ονόματός του στα αρχεία δεν υποδηλώνει εγκληματική δραστηριότητα κανενός είδους.

Η ανακοίνωση της Ρόαν έρχεται μετά από δηλώσεις δύο άλλων συγκροτημάτων που εκπροσωπούνται από τον Γουάσερμαν που δημοσίευσαν δηλώσεις με τις οποίες ήθελαν να αποστασιοποιηθούν από εκείνον.

Η Wednesday, μια ανεξάρτητη ροκ μπάντα, δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένη» που είδε τον Γουάσερμαν να εμφανίζεται στα αρχεία του Επστάιν και δεν ήθελε να συνεχίσει να σχετίζεται μαζί του.

Είπαν ότι ήλπιζαν ότι θα παραιτηθεί «για χάρη του προσωπικού του».

Η ροκ μπάντα Beach Bunny δήλωσε ότι ήταν «πολύ απογοητευμένη και αηδιασμένη» που ο Γουάσερμαν «είχε σχέση με την Γκισλέιν Μάξγουελ.

