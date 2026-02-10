Ξέσπασε η Μυρτώ Αλικάκη: «Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία – Το θεωρώ φθηνό» (Video)

Την έντονη αντίθεσή της αναφορικά με τις δημόσιες ερωτήσεις ή τοποθετήσεις για χωρισμούς ζευγαριών εξέφρασε η Μυρτώ Αλικάκη, με αφορμή σχετική ερώτηση που δέχτηκε για τον πρώην σύντροφό της, Πέτρο Λαγούτη και τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ που πρόσφατα έδωσαν τέλος στη σχέση τους.

Χαρακτηρίζοντας «φθηνό» το να σχολιάζουν κάποιοι δημοσίως τόσο προσωπικά κι ευαίσθητα θέματα, τόνισε ότι η ίδια ενοχλείται τρομερά με αυτή την αδιακρισία, καθώς -μεταξύ άλλων- αδιαφορούν πλήρως για το πώς μπορεί να αισθάνονται οι άνθρωποι που βλέπουν την προσωπική τους ζωή να γίνεται αντικείμενο συζήτησης σε πάνελ.

«Κοιτάξτε εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε. Και χωρίς να θέλω να προσβάλλω και κανέναν, το θεωρώ πολύ φθηνό πράγμα. Θεωρώ φθηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι, χωρίς να συνυπολογίζουμε πόσο σοβαρά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό έχω να πω. Σας απάντησα απλώς, σαν να ήμουν εγώ στη θέση του και σας είπα πώς νιώθω για όλα αυτά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε ότι έχει χωρίσει, υπογραμμίζοντας πως το τέλος της σχέσης του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ έγινε σε ήρεμο και καλό κλίμα.

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.

