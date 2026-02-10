Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Στη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή -την οποία, όπως τόνισε, μελετά με ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί κομμάτι του εαυτού του- αναφέρθηκε ο Αύγουστος Κορτώ μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό στο facebook.

Εξέφρασε, δε, την ελπίδα η χώρα αυτή να «μορφώσει» τους πολίτες της σχετικά, ώστε οι προκαταλήψεις να εξαλειφθούν επιτέλους και ο καθένας να είναι σε θέση να καταλάβει ότι δεν είναι «τρελός» κάποιος που «κλαίει σπαρακτικά» και στη συνέχεια «γελάει υστερικά», αλλά μια ψυχή που παλεύει να ανταπεξέλθει σε μια σκληρή κι επώδυνη πραγματικότητα.

«Ζούμε με μιαν αμείλικτη αρρώστια και πασχίζουμε να την τιθασεύσουμε» επισημαίνει.

Η ανάρτησή του

«Από τότε που διαγνώστηκα, μελετώ τη διπολική διαταραχή με τρομερό ενδιαφέρον –είναι κομμάτι του εαυτού μου.

Η επιστήμη έχει καταλήξει ότι ο βασικός γενεσιουργός παράγοντας είναι γενετικός: γεννιέσαι διπολικός, και το πώς την παλεύεις άπαξ κι εκδηλωθεί η νόσος είναι υπόθεση ζωής. Δεν ένιωσα ποτέ θυμό απέναντι στην Κατερίνα, επειδή εν αγνοία της μου πάσαρε αυτή τη δύσκολη αρρώστια, απ’ την οποία πλήττονται εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων -όλοι τους περνάνε δύσκολα, πολλοί πέφτουν στις ουσίες, και πολλοί, δυστυχώς, προσπαθούν να πεθάνουν. Δεν έφταιγε η μάνα μου που γεννήθηκε κι η ίδια με ελαφρώς -ή βαρέως- ζαβό γονιδίωμα.

Τα χρόνια που την πολεμώ, ή συνυπάρχω υγιής μαζί της, η διπολική μου έχει μάθει ότι είναι ύπουλη, σκληρή, απρόβλεπτη. Η υπομανία είναι τόσο υπέροχη, όταν δεν ξέρεις τη βουτιά στο σκοτάδι που σε περιμένει αργά ή γρήγορα. Ωστόσο, με την κατάλληλη θεραπεία, αντιμετωπίζεται – το θυμικό σταματά τα σκαμπανεβάσματα, το θηρίο γίνεται γατάκι. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό.

Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της, ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί που κλαίνε σπαραχτικά, και στα καπάκια γελάνε υστερικά. Δεν είμαστε γιογιό που ανεβοκατεβαίνουν, δεν έχουμε διπρόσωπη ψυχή. Ζούμε με μιαν αμείλικτη αρρώστια, και πασχίζουμε να την τιθασεύσουμε, να ζήσουμε γεροί κι ευτυχισμένοι.

Κι εύχομαι όλα τα εν ασθενεία αδέρφια μου να βρουν δύναμη να σηκώσουν το βάρος, να απαλλαγούν απ’ τον φόβο και το στίγμα, και να πιστέψουν στη δυνατότητα της χαράς. Πέρα απ’ τις ευχές, θα συνεχίσω να μιλώ για όλους μας, γιατί η ανθρώπινη ιδιότητα είναι ανώτερη, και πιο δυνατή, από κάθε αρρώστια».

