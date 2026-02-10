search
Αντζελίνα Τζολί: Απαστράπτουσα κι εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture»

Απαστράπτουσα κι εντυπωσιακή εμφανίστηκε η Αντζελίνα Τζολί στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στο Παρίσι, με την ηθοποιό να «μαγνητίζει» τα βλέμματα, επιλέγοντας ένα ημιδιάφανο φόρεμα, διακοσμημένο με παγιέτες που ήταν μια δημιουργία Givenchy.

Το σύνολο ολοκλήρωσαν μαύρες γόβες και κοσμήματα Garatti και συγκεκριμένα ένα δαχτυλίδι με πράσινο διαμάντι 15 καρατίων και ασορτί σκουλαρίκια.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία στον ρόλο της Μαξίν Γουόκερ, μιας σκηνοθέτιδας που λαμβάνει διάγνωση καρκίνου του μαστού, ενώ εργάζεται για μεγάλο οίκο μόδας, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Παράλληλα, η ταινία αφηγείται την πορεία ενός μοντέλου και ενός makeup artist που προσπαθούν να καθιερωθούν στον απαιτητικό χώρο της μόδας.

Η κινηματογραφική παραγωγή περιλαμβάνει έντονα στοιχεία μόδας, με το τρέιλερ να προαναγγέλλει σκηνές από πασαρέλες, αλλά και το εμβληματικό κλιμακοστάσιο του οίκου Chanel στη Rue Cambon, το οποίο οδηγεί στο ιδιωτικό διαμέρισμα της Κοκό Σανέλ. Η σκηνοθέτιδα της ταινίας, Αλίς Βινοκούρ, είχε μάλιστα πλήρη πρόσβαση στα ατελιέ, τα εργαστήρια και τους χώρους του οίκου Chanel, κάτι που σπάνια παραχωρείται σε κινηματογραφικές παραγωγές.

Σημειώνεται ότι η Αντζελίνα Τζολί έχει και προσωπική σχέση με τον χώρο της μόδας, καθώς το 2023 ίδρυσε το brand Atelier Jolie, το οποίο λειτουργεί ως συλλογικότητα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο και, όπως έχει δηλώσει, στοχεύει στη βιωσιμότητα και στην αμφισβήτηση της υπερκατανάλωσης.

Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια και στο παρελθόν για την εμπειρία της με τον καρκίνο του μαστού. Το 2013 υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή και, δύο χρόνια αργότερα, σε αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων, έπειτα από ιατρικές εκτιμήσεις που ανέφεραν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, καθώς η μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, είχε χάσει τη ζωή της από καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών.

